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O BVB conquistou um empate por 1 a 1 contra o Arsenal na quinta rodada da Champions League graças a um segundo tempo corajoso. Dois defensores foram os melhores do Dortmund. Confira as notas e avaliações individuais.

O Arsenal dominou o início da partida e merecidamente abriu o placar com uma belíssima cavadinha de Viktor Gyökeres, aos 10 minutos. No gol sofrido, o Dortmund não conseguiu pressionar o Arsenal, apesar de contar, no papel, com oito jogadores de características defensivas e uma linha de cinco atrás. O problema persistiu durante boa parte do primeiro tempo. Ainda assim, o BVB finalizou cinco vezes na etapa inicial, sem levar perigo. No segundo tempo, o Dortmund jogou com muito mais coragem, entrou de vez na partida e chegou ao merecido 1 a 1, marcado por Maximilian Beier, que até

então fazia uma atuação muito fraca, aos 55 minutos. Joane Gadou deu um belo passe para ele após uma arrancada individual. Quatro minutos antes, os jogadores do Dortmund haviam pedido, com razão, um toque de mão na área depois que a bola atingiu o antebraço de Gyökeres. Por motivos inexplicáveis, porém, o VAR não interveio.

Confira aqui a reportagem completa sobre o jogo do BVB contra o Arsenal!

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Gregor Kobel

Sim, o chute de Viktor Gyökeres no gol do 1 a 0 foi belíssimo. E não, Kobel certamente não cometeu uma falha clara. Mesmo assim, não se saiu muito bem no primeiro gol sofrido. Poucos minutos depois, fez uma grande defesa diante de Christos Tzolis, embora também tenha contado com a sorte quando Svensson bloqueou o rebote de Madueke. Nota: 3,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Joane Gadou

Assim como toda a defesa, teve muito trabalho no início e, como os demais, demorou a encontrar a marcação certa e a entrar no jogo. Depois de 20 minutos, porém, passou a lidar um pouco melhor com Christos Tzolis e também começou a vencer duelos. Uma bola recuperada por ele pouco antes do intervalo deu origem a um bom contra-ataque do Dortmund, que o próprio Gadou concluiu de um ângulo fechado. Outra recuperação de bola, seguida de uma arrancada sensacional e corajosa pelo meio-campo, coroada com um passe para Maxi Beier, resultou no 1 a 1. Também roubou uma bola dentro da própria área. Foi substituído pouco antes do fim, decisão que causou certa incompreensão, não apenas nele. Nota: 2

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Waldemar Anton

Também teve bastante dificuldade em seu retorno ao time titular, já que precisou trabalhar muito. De início, pareceu um pouco mais seguro que Nico Schlotterbeck, ainda que por uma margem mínima. Durante a fase de maior ímpeto ofensivo do Dortmund, perdeu a bola e depois a disputa na corrida com Noni Madueke, o que quase teve consequências. Em compensação, fez um ótimo desarme de carrinho em Gyökeres na sequência. Nota: 3,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Nico Schlotterbeck

Teve dificuldades contra Viktor Gyökeres e Noni Madueke. Os dois lhe deram tanto trabalho que, por vezes, ele até pareceu pouco ágil, algo que o jogador da seleção alemã normalmente não é. No fim do primeiro tempo, porém, fez uma ótima intervenção diante de Declan Rice. Apareceu menos na segunda etapa, o que foi bom nesta partida. Ao tentar afastar de vez uma chance do Arsenal, acabou derrubando Kobel sem querer. Nota: 4

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Julian Ryerson

Chamou bem menos atenção que Svensson, do outro lado, no primeiro tempo, mas também foi mais confiável. Quando os londrinos avançavam, porém, ele nem sempre parecia à altura da situação. Na última hora dos acréscimos, ainda afastou a bola para lateral. No geral, uma atuação sólida. Nota: 3,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Jobe Bellingham

Também melhorou claramente depois de um primeiro tempo relativamente fraco e se esforçou muito mais para fazer o jogo avançar. Estava por pouco impedido no lance de seu suposto gol da virada, que faria 2 a 1. Saiu para a entrada de Marcel Sabitzer aos 73 minutos. Nota: 4

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Felix Nmecha

Recentemente, brilhou ao marcar um gol e depois provocou discussões controversas com sua comemoração, ou por causa dela . Contra o Arsenal, precisou usar mãos e pés para tentar atrapalhar a construção de jogo dos fortes londrinos. Não conseguiu fazer isso tão bem e também teve uma pequena parcela de responsabilidade no 1 a 0. Em Londres, arriscou poucas jogadas dentro da área, sem sucesso. No geral, uma atuação pouco consistente. Nota: 4,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Joey Veerman

Como quase sempre, foi o jogador do Dortmund que mais tocou na bola. Pelos números, também acertou muitos passes, mas isso se deveu, em parte, ao fato de seus companheiros terem corrido com determinação atrás de algumas de suas bolas. Seu jogo pareceu menos preciso que o habitual, e faltou clareza às suas ações. No segundo tempo, porém, quando o Dortmund se impôs na partida, assumiu o controle do jogo e distribuiu a bola com inteligência, inclusive para a frente. Nota: 3

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Daniel Svensson

Antes do 1 a 0, foi bloqueado por Ben White e tirado do lance, de modo que ninguém ficou sequer perto do autor do gol. Aos 16 minutos, foi a vez de bloquear a finalização de Noni Madueke no rebote. De alguma forma, participou da maioria dos lances perigosos, para os dois lados. Seu passe aos 49 minutos merecia, no mínimo, ter gerado uma grande chance para o Dortmund. No segundo tempo, chamou atenção praticamente só no ataque. Nota: 2

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Fabio Silva

Ganhou a vaga do atacante Serhou Guirassy, que acabara de se recuperar de uma lesão muscular. Aos 20 minutos, protagonizou a primeira chegada do Borussia ao gol, ainda que sem perigo. Com um belo passe, criou uma meia chance para Daniel Svensson, mas depois perdeu feio a bola no meio-campo, lance que Declan Rice deveria ter aproveitado para fazer 2 a 0. Ainda assim, foi o jogador mais perigoso do Dortmund no primeiro tempo. Depois do intervalo, tentou dar mais vida ao jogo até ser substituído, mas acabou sem sorte. Nota: 4

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Maximilian Beier

Doze toques na bola, sete passes, um impedimento, nenhuma finalização: os números de Maximilian Beier no primeiro tempo foram tão fracos quanto sua atuação. Escalado, no papel, como segundo atacante, jogou a maior parte do tempo atrás de Fabio Silva. No início do segundo tempo, desperdiçou a chance de empatar em 1 a 1 após um bom passe de Svensson, quando, por motivos difíceis de explicar, não conseguiu acertar a bola. Era uma atuação indefensável, até que, na primeira grande chance do Dortmund, após uma excelente arrancada de Joane Gadou,

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marcou com categoria o 1 a 1. Assim, uma nota 5 acabou virando... Nota: 3,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: reservas que entraram

Serhou Guirassy: Entrou aos 64 minutos no lugar de Fabio Silva e voltou a jogar após sua lesão muscular. Niko Kovac preferia poupá-lo, mas, depois do 1 a 1, o técnico do Dortmund evidentemente enxergou uma oportunidade. Guirassy, porém, produziu pouco no ataque. Do outro lado, teve sorte por não mandar a bola para o próprio gol ao tentar afastá-la em uma chance do Arsenal aos 80 minutos. Nota: 4,5

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Konstantinos Karetsas: Entrou junto com Guirassy, substituindo o autor do gol, Maximilian Beier. Não conseguiu, porém, dar novo impulso ao ataque. O Dortmund não melhorou com a dupla substituição. Nota: 4,5

Marcel Sabitzer: Entrou aos 73 minutos no lugar de Bellingham, mas sua entrada também teve pouco efeito. Sem nota.

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Filippo Mane: Entrou nos acréscimos no lugar de Gadou, que havia se destacado. Também se empenhou para evitar o segundo gol do adversário. Sem nota.