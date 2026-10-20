O Borussia Dortmund superou sua pequena crise e voltou a vencer após três jogos consecutivos sem vitória. Contra o campeão do Azerbaijão, Sabah FK, a equipe do técnico Niko Kovac ganhou por 2 a 1, mas não mostrou segurança. O destaque da partida foi Serhou Guirassy, autor de dois gols, enquanto Joey Veerman também convenceu com uma grande atuação.

Confira aqui a reportagem da partida.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Gregor Kobel

Teve pouco trabalho no início, mas não se saiu bem no gol de empate, durante um período de pressão do Sabah. Na cabeçada de Aden McCarthy de poucos metros, Kobel ficou imóvel sobre a linha. Aos 42 minutos, foi bem melhor ao sair do gol diante de Joy-Lance Mickels e reduzir o ângulo do adversário. Depois, ainda fez várias boas defesas. Nota: 3.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Waldemar Anton

Errou um passe no início da partida que quase deu origem a um contra-ataque. Fora isso, participou ativamente da construção das jogadas e fez vários lançamentos pelo alto para o ataque. Na defesa, concedeu poucas chances no início, até que seu marcador marcou o empate de cabeça. Na jogada, Anton estava longe demais dele. Nota: 3,5.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck

Fez uma intervenção decisiva logo aos três minutos e precisou corrigir erros de Bensebaini várias vezes. No lance do empate por 1 a 1, a bola passou por pouco ao seu lado. Perto do fim, ainda ofereceu uma chance ao Sabah FK com um passe errado e teve sorte de a jogada não terminar em gol. Nota: 3,5.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini

Aos três minutos, estava longe demais de seu marcador e permitiu a primeira jogada perigosa. Escorregou no primeiro tempo e ficou caído por um momento, mas conseguiu continuar. Depois disso, porém, pareceu um pouco lento e sem vigor. Seu lado ficou aberto demais repetidas vezes no restante da partida. No ataque, também não teve sorte e mandou todas as suas finalizações por cima do gol. Nota: 4,5.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Julian Ryerson

Iniciou a jogada do primeiro gol do Dortmund com um passe simples em profundidade em direção à linha de fundo e criou perigo diante do gol adversário com cruzamentos. Teve sorte de Joy-Lance Mickels estar por pouco impedido no lance em que aparentemente marcou o empate. Nota: 3,5.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Joey Veerman

Inverteu o lado da jogada com inteligência diversas vezes. Faltou pouco para que sua cobrança de falta resultasse no 2 a 0, mas Pokatilov fez uma grande defesa. Encontrou repetidamente os companheiros no ataque com seus passes, dando início a jogadas perigosas. Por fim, preparou o gol do 2 a 1 do time aurinegro com um cruzamento preciso. Nota: 2.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Felix Nmecha

Criou a primeira chance realmente perigosa com uma finalização defendida pelo goleiro Pokatilov, antes de Guirassy marcar no rebote. Também sofreu uma falta em posição promissora no primeiro tempo. No entanto, perdeu um número incomumente alto de bolas em zonas perigosas. Uma dessas perdas resultou na falta que originou o empate do Sabah por 1 a 1. Nota: 4,5.

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BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Daniel Svensson

Foi uma opção frequente de passe pelo lado esquerdo e participou bastante do jogo. Fez vários cruzamentos para os jogadores de ataque e disputou os duelos com firmeza e agressividade. Na defesa, porém, mostrou fragilidades repetidas vezes. Diante de Mbina, conseguiu colocar o corpo no caminho no último instante e atrapalhou a finalização do adversário. Nota: 4.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Fabio Silva

Esteve atento desde o início e, aos cinco minutos, ganhou a disputa usando bem o corpo, dando origem à primeira chance perigosa. Na jogada, também poderia ter passado para Chukwuemeka, que estava mais bem posicionado. Buscou a finalização repetidas vezes e foi difícil de conter para a defesa adversária. No lance do primeiro gol, se desmarcou muito bem e recuou a bola para o centro, onde Nmecha finalizou. Só não conseguiu marcar um gol nesta partida. Nota: 2,5.

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BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Carney Chukwuemeka

O austríaco foi titular pela primeira vez nesta temporada e assumiu a função mais ofensiva no meio-campo central, enquanto Veerman atuou um pouco mais recuado. Deu um ótimo passe em profundidade para Guirassy logo no início e também teve papel importante no primeiro gol. Participou de várias jogadas perigosas. Nota: 3.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Serhou Guirassy

Fez boas tabelas com Silva várias vezes no início e segurou muitas bolas de costas para o gol, antes de passá-las aos companheiros. Foi recompensado pelo esforço aos 10 minutos: bem posicionado no rebote, completou para o gol com frieza. Buscou a finalização repetidas vezes e criou muito perigo diante do gol da equipe azerbaijana (oito chutes no total). Também aproveitou de forma brilhante o cruzamento de Veerman para marcar o 2 a 1. Pouco depois, quase completou três gols na partida. Nota: 1,5.

BVB, notas em Sabah FK x Borussia Dortmund: Os que entraram

Marcel Sabitzer (entrou aos 71 minutos no lugar de Chukwuemeka): Participou do jogo desde que entrou e, após recuperar a bola, iniciou um contra-ataque perigoso que levou a uma boa chance. Sem nota.

Joane Gadou (entrou aos 71 minutos no lugar de Bensebaini): Entrou em meio a mais um período de pressão dos donos da casa e cumpriu suas tarefas da melhor maneira possível. Sem nota.

Jobe Bellingham (entrou aos 71 minutos no lugar de Nmecha): Logo em seu primeiro toque na bola, deixou Silva em ótima condição, mas o companheiro mandou para fora. Sem nota.

Maximilian Beier (entrou aos 77 minutos no lugar de Svensson): Teve pouca participação no curto período em que esteve em campo.Sem nota.







