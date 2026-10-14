O Borussia Dortmund sofreu uma derrota por 1 a 0 fora de casa para o Bodö/Glimt na 2ª rodada da fase de liga da Champions League. O BVB teve uma atuação decepcionante e foi completamente inofensivo no ataque durante uma hora. Só uma troca de quatro jogadores feita pelo técnico Niko Kovac trouxe melhora.

Pouco antes, Fredrik Sjövold (52') havia colocado os noruegueses em vantagem. Apesar da melhora do Dortmund, aquele seria o único gol da noite de quarta-feira.

Confira o relato da partida.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Gregor Kobel

Kobel fez uma grande defesa segundos após o reinício do jogo, quando Helmersen finalizou completamente livre dentro da área. O suíço não teve chance no gol sofrido e, fora isso, nenhuma bola perigosa chegou à sua meta. Nota: 3.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Joane Gadou

Mostrou força nos duelos e, na maior parte do tempo, a segurança de sempre. Foi sólido na saída de bola e teve uma atuação correta. Nota: 3.

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BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Waldemar Anton

Anton fez um bom jogo, esteve sempre atento e não cometeu nenhuma desatenção. Pouco depois do intervalo, o zagueiro evitou um gol de Hauge no último instante. Nota: 2,5.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Ramy Bensebaini

Assim como os companheiros da linha de três, Bensebaini também jogou com atenção e seriedade. No ataque, seu melhor lance foi um belo cruzamento que encontrou Nwaneri dentro da área. Ele poderia ter aproveitado melhor a oportunidade (75'). Nota: 3.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Daniel Svensson

Svensson começou como ala pela direita e, defensivamente, foi confiável como sempre. No ataque, porém, teve bastante dificuldade e só melhorou nesse aspecto quando pôde passar para o lado esquerdo, sua posição habitual, após uma hora de jogo. A partir daí, teve uma ou outra boa ação ofensiva. Nota: 3,5.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Jobe Bellingham

Seguro nos passes, encontrou boas soluções sob pressão e nunca perdeu a calma. Contribuiu bem mais para o ataque do que Veerman, seu companheiro de meio-campo. Após uma hora de jogo, também conseguiu finalizar dentro da área, mas errou por pouco. A atuação de Bellingham foi bastante aceitável, embora sem lances de destaque. Nota: 3.

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BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Joey Veerman

Veerman teve seus melhores momentos ao voltar para defender e fez uma ou outra intervenção importante dentro da própria área no primeiro tempo. Com a bola, faltou iniciativa ao jogo do holandês. No geral, foi uma atuação decepcionante. Saiu após uma hora de jogo. Nota: 4,5.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Maximilian Beier

Beier começou como ala pela esquerda e não conseguiu explorar sua grande qualidade nas corridas em profundidade. Mesmo depois de passar a atuar em uma das duas posições mais avançadas pelos lados, com a troca de quatro jogadores aos 60 minutos, produziu pouco. Esforçou-se muito e lutou com dedicação, como sempre, mas desta vez teve pouco impacto. Nota: 4.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Samuele Inacio

Kovac esperava que o jovem de 18 anos trouxesse leveza e contribuísse para a criação de jogadas, mas Inacio acabou tendo uma noite muito difícil. Quase não participou do jogo, frequentemente ficou isolado pelo lado esquerdo e não conseguiu se destacar. Sua atuação discreta terminou após cerca de 60 minutos. Nota: 5.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Konstantinos Karetsas

Karetsas só teve algumas oportunidades de enfrentar adversários no um contra um. Mesmo nessas situações, não foi feliz e não passou de tentativas. O grego teve dificuldades com a força física do Bodö e fez uma atuação tão apagada quanto a de Inacio. Nota: 5.

BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: Fabio Silva

Silva correu muito, movimentou-se bastante e tentou de tudo para aproveitar a oportunidade como titular. O português, porém, não conseguiu produzir lances de impacto, não levou perigo ao gol e quase nunca conseguiu segurar a bola de forma útil para a equipe. Após pouco mais de uma hora, Silva saiu frustrado para a entrada de Guirassy. Nota: 5.

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BVB, notas de Bodö/Glimt x Borussia Dortmund: os jogadores que entraram

Serhou Guirassy (a partir dos 60 minutos, no lugar de Silva): Guirassy teve mais presença do que Silva e causou visivelmente mais problemas aos defensores do Bodö. Mas deveria ter aproveitado melhor sua grande chance de perto (69'). Nota: 3,5.

Felix Nmecha (a partir dos 60 minutos, no lugar de Veerman): Nmecha assumiu o protagonismo e melhorou imediatamente o jogo do Dortmund. Seu primeiro lance foi excelente: após uma bela jogada individual, finalizou bem de quase 25 metros, mas o goleiro do Bodö fez uma grande defesa. Pouco depois, o jogador da seleção teve outro bom momento ao preparar com precisão a grande chance de Guirassy (69'). Graças ao dinamismo de Nmecha, o BVB foi muito mais forte na última meia hora. Nos acréscimos, ele quase marcou o gol de empate, mas desta vez também parou no goleiro Haikin, do Bodö. Nota: 2.

Ethan Nwaneri (a partir dos 60 minutos, no lugar de Karetsas): Nwaneri também acrescentou bem mais ao jogo do Dortmund do que seu antecessor, mostrando agilidade e movimentação. A um quarto de hora do fim, o inglês apareceu inesperadamente completamente livre na área para cabecear, mas não aproveitou bem a chance. Em outro lance perigoso, teve o chute bloqueado (84'). Nota: 3.

Julian Ryerson (a partir dos 60 minutos, no lugar de Inacio): Com seu estilo agressivo, Ryerson deu energia ao lado direito e impulsionou bem a equipe. Faltou apenas o toque decisivo no terço final. Nota: 3.

Carney Chukwuemeka (a partir dos 77 minutos, no lugar de Beier): Chukwuemeka entrou para o último quarto de hora e tentou bastante, mas não passou de algumas tentativas. Sem nota.