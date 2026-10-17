O BVB chegou na tarde de sábado ao terceiro jogo oficial seguido sem vencer. Depois do 2 a 2 contra o Werder Bremen e da derrota por 1 a 0 para o Bodö/Glimt na Champions League, o Borussia Dortmund ficou apenas no 0 a 0 com o Union Berlin, fora de casa, pela 6ª rodada da Bundesliga.

Enquanto um jogador da seleção alemã foi o melhor do BVB, uma dupla de ataque quase não apareceu.

Confira a matéria sobre o jogo.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Gregor Kobel

Kobel teve muito pouco trabalho, mas apareceu bem pouco antes do intervalo, quando fez uma grande defesa em uma cobrança de falta traiçoeira, que quicou no gramado, vinda da intermediária. Fora isso, praticamente não foi exigido debaixo das traves. Nota: 3.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Joane Gadou

Foi decisivo várias vezes para interromper contra-ataques. A regularidade que Gadou já apresenta aos 19 anos impressiona. Mais uma atuação bastante segura, embora tenha cometido alguns erros por falta de atenção nos passes. Nota: 3.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Waldemar Anton

O melhor jogador do Dortmund na tarde de sábado no estádio An der Alten Försterei. Anton esteve muitas vezes muito atento ao sair para marcar à frente, fator decisivo para os momentos em que o Dortmund pressionou. Praticamente intransponível nos duelos, também deu boas contribuições ao ataque aqui e ali. Atuação excelente do jogador da seleção alemã. Nota: 2.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Nico Schlotterbeck

Schlotterbeck se mostrou tão presente quanto Anton. Além de ir bem nos duelos, também impulsionou repetidamente a equipe para a frente. Um exemplo foi a arrancada impressionante do zagueiro que deu origem à primeira finalização realmente perigosa do Dortmund, de Nwaneri, pouco antes do intervalo. Nota: 2,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Julian Ryerson

Ryerson se esforçou incansavelmente, como de costume. No entanto, foi pouco refinado na maioria dos duelos individuais no ataque contra Rothe, o que o impediu de passar pelo adversário mais vezes. Ainda assim, um cruzamento de Ryerson vindo da intermediária, no início do segundo tempo, criou a melhor chance do Dortmund até então, com Beier. De resto, o norueguês tentou bastante, mas seus cruzamentos geralmente não tiveram força. Nota: 3,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Jobe Bellingham

Tarde discreta do inglês, que foi seguro sem a bola e nos passes, mas poderia ter contribuído um pouco mais para levar a equipe ao ataque. Nota: 3,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Felix Nmecha

Nmecha teve momentos em que mostrou disposição para criar jogadas e ajudou o Dortmund a avançar. O jogador da seleção alemã, porém, também passou por períodos em que quase não apareceu. Uma atuação de altos e baixos, mas, de todo modo, com muito empenho. Nota: 3,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Daniel Svensson

As jogadas de ataque do Dortmund passaram principalmente pelo lado direito, com Ryerson. Pela esquerda, Svensson foi mais discreto no ataque. Defensivamente, o sueco teve o desempenho confiável de sempre e impressionou pela distância percorrida. Nota: 3,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Ethan Nwaneri

Levou um susto após apenas alguns segundos, quando o árbitro Schlager inicialmente lhe mostrou o cartão vermelho por uma entrada dura em Rothe, por engano, mas corrigiu imediatamente a decisão para amarelo. Fora isso, passou boa parte do jogo bastante apagado e, quando recebia a bola, frequentemente a perdia. Ainda assim, foi quem mais ofereceu perigo ao gol em um BVB pouco ameaçador nos primeiros 60 minutos: pouco antes do intervalo, teve uma chance promissora de finalizar de frente para o gol, a 16 metros de distância, mas não acertou bem a bola. Imediatamente antes de ser substituído, depois de cerca de uma hora, Nwaneri teve seu melhor momento ao concluir uma bela jogada individual com um chute que saiu por pouco. Nota: 4,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Maximilian Beier

Dez minutos após o intervalo, teve a melhor oportunidade do Dortmund até então, após um cruzamento de Ryerson. Era difícil dominar a bola, mas Beier poderia ter aproveitado melhor a chance. Fora isso, não foi tão dinâmico quanto de costume, embora tenha começado a partida em sua posição favorita, pelo corredor interno do ataque, em vez de atuar pela faixa lateral. Ele e Nwaneri, porém, praticamente não produziram momentos de criatividade. Beier saiu depois de uma hora de jogo. Nota: 4,5.

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: Serhou Guirassy

Deu trabalho à defesa do Union com sua força física, serviu bem de referência para os companheiros e segurou algumas bolas no ataque. Guirassy, porém, só participou de jogadas realmente perigosas dentro da área em poucas ocasiões. Aos 70 minutos, teve azar quando Albert ficou no caminho de sua finalização promissora de 16 metros. Pouco antes do fim do tempo regulamentar, seu chute de dentro da área parou nas mãos de Rönnow. Nota: 3,5.

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Union Berlin: reservas que entraram

Konstantinos Karetsas (entrou aos 62 minutos no lugar de Nwaneri): Karetsas entrou após pouco mais de uma hora para dar novo fôlego à equipe, mas teve uma participação curta e amarga. Poucos minutos depois de entrar, o grego torceu o tornozelo de forma grave dentro da própria área e precisou sair já aos 70 minutos. Sem nota.

Fabio Silva (entrou aos 62 minutos no lugar de Beier): Com uma boa jogada, Silva criou a chance de Guirassy pouco depois dos 70 minutos. O português trouxe mais movimentação, mas faltou efetividade às suas ações. Nota: 3,5.

Mathis Albert (entrou aos 70 minutos no lugar de Karetsas): O jovem de 17 anos entrou no lugar do grego lesionado após o susto com Karetsas. Em sua primeira jogada, infelizmente ficou no caminho de uma finalização promissora de Guirassy. Albert quase não teve lances próprios. Pouco antes do apito final, uma cabeçada de Guirassy o atingiu perto da pequena área, e ele quase marcou um gol de maneira curiosa. Nota: 4.



