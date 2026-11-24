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O BVB conquistou um merecido empate por 1 a 1 na casa do Arsenal, pela quinta rodada da Champions League, graças a um segundo tempo corajoso. Dois defensores foram os destaques do Dortmund. Confira as notas e avaliações individuais.

O Arsenal começou com amplo domínio e abriu o placar merecidamente com uma bela cavadinha de Viktor Gyökeres, aos 10 minutos. No gol sofrido, o Dortmund não conseguiu pressionar o Arsenal, apesar de contar com oito jogadores de características defensivas e uma linha de cinco na defesa. O problema persistiu por boa parte do primeiro tempo. Ainda assim, o BVB finalizou cinco vezes antes do intervalo, sem levar perigo. Na segunda etapa, o Dortmund jogou com muito mais coragem, entrou na partida e chegou ao merecido empate com Maximilian Beier, que até

então fazia uma partida muito fraca, aos 55 minutos. Joane Gadou deu uma ótima assistência após uma arrancada individual. Quatro minutos antes, os jogadores do Dortmund haviam reclamado, com razão, de um toque de mão na área, depois que a bola atingiu o antebraço de Gyökeres. Mas, por razões inexplicáveis, o VAR não interveio.

Confira a reportagem completa sobre o jogo do BVB contra o Arsenal!

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Gregor Kobel

Sim, a finalização de Viktor Gyökeres no gol que abriu o placar foi belíssima. E não, Kobel certamente não cometeu uma falha clara de goleiro. Ainda assim, sua atuação no primeiro gol sofrido deixou uma impressão um tanto infeliz. Poucos minutos depois, fez uma ótima defesa diante de Christos Tzolis, embora também tenha contado com a sorte quando Svensson bloqueou o rebote de Madueke. Nota: 3,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Joane Gadou

Como toda a defesa, teve muito trabalho no início e, assim como os companheiros, demorou a encontrar a marcação certa e a entrar no jogo. Depois de 20 minutos, porém, passou a lidar um pouco melhor com Christos Tzolis e também começou a vencer duelos. Uma bola recuperada por ele pouco antes do intervalo deu origem a um bom contra-ataque do Dortmund, que o próprio Gadou concluiu de um ângulo difícil. Outra recuperação de bola, seguida de uma arrancada sensacional e determinada pelo meio-campo, coroada com um passe para Maxi Beier, resultou no empate por 1 a 1. Depois, também roubou uma bola dentro da própria área. Foi substituído pouco antes do fim, decisão que causou certa incompreensão não apenas nele. Nota: 2

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Waldemar Anton

Também teve bastante dificuldade em seu retorno ao time titular, já que foi muito exigido. De início, pareceu um pouco mais seguro que Nico Schlotterbeck, ainda que por uma diferença mínima. Durante uma fase de forte pressão do Dortmund, perdeu a bola e, em seguida, a disputa na corrida com Noni Madueke, o que quase teve consequências. Depois, compensou com um ótimo carrinho em Gyökeres. Nota: 3,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Nico Schlotterbeck

Teve dificuldades contra Viktor Gyökeres e Noni Madueke. Os dois o ocuparam tanto que, por vezes, ele até pareceu travado, algo que não é característico do jogador da seleção alemã. Mas fez uma ótima intervenção diante de Declan Rice na reta final do primeiro tempo. Apareceu menos na segunda etapa, o que foi positivo nesta partida. Ao tentar afastar definitivamente o perigo em uma chance do Arsenal, acabou derrubando Kobel sem querer. Nota: 4

BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Julian Ryerson

Foi bem menos participativo que Svensson, do outro lado, no primeiro tempo, mas também mais confiável. Quando os londrinos avançavam, porém, ele nem sempre parecia estar à altura. Nos últimos instantes dos acréscimos, afastou a bola para lateral. No geral, fez uma atuação sólida. Nota: 3,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Jobe Bellingham

Também melhorou claramente após um primeiro tempo relativamente fraco e passou a se empenhar muito mais na construção das jogadas. Estava por pouco impedido em seu suposto gol da virada por 2 a 1 e saiu aos 73 minutos para a entrada de Marcel Sabitzer. Nota: 4

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Felix Nmecha

Recentemente, brilhou ao marcar um gol e, depois, gerou discussões controversas com, ou por causa de, sua comemoração . Contra o Arsenal, teve muito trabalho para tentar atrapalhar a construção de jogadas dos fortes londrinos. Não conseguiu fazê-lo tão bem e também teve uma pequena parcela de responsabilidade no gol que abriu o placar. Tentou poucas ações dentro da área em Londres, sem sucesso. No geral, fez uma atuação pouco consistente. Nota: 4,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Joey Veerman

Como quase sempre, foi o jogador do Dortmund que mais tocou na bola e, nominalmente, também acertou muitos passes. Mas isso se deveu, em parte, ao fato de seus companheiros precisarem correr com determinação atrás de algumas bolas que ele passou. Seu jogo pareceu menos preciso que o habitual, e faltou clareza às suas ações. No segundo tempo, porém, quando o Dortmund lutou para entrar na partida, assumiu o controle do jogo e distribuiu bem a bola, inclusive para o ataque. Nota: 3

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Daniel Svensson

Antes do gol que abriu o placar, foi bloqueado por Ben White e tirado da jogada, de modo que ninguém ficou sequer perto do autor do gol. Aos 16 minutos, foi a vez dele de bloquear o rebote de Noni Madueke. Esteve envolvido, de alguma forma, na maioria das jogadas perigosas dos dois lados. Seu passe aos 49 minutos merecia ter resultado, no mínimo, em uma grande chance para o Dortmund. No segundo tempo, passou a se destacar praticamente só no ataque. Nota: 2

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Fabio Silva

Ganhou a vaga de titular no lugar do atacante Serhou Guirassy, que acabara de se recuperar de uma lesão muscular. Aos 20 minutos, criou a primeira chegada do Borussia ao gol, embora sem perigo. Deu um belo passe que proporcionou uma meia chance a Daniel Svensson, mas depois perdeu a bola de maneira feia no meio-campo, em um lance que Declan Rice deveria ter aproveitado para fazer 2 a 0. Ainda assim, foi o jogador mais perigoso do Dortmund no primeiro tempo e, após o intervalo, tentou dar mais vida ao jogo até ser substituído, mas terminou sem sorte. Nota: 4

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: Maximilian Beier

Doze toques na bola, sete passes, um impedimento, nenhuma finalização: os números de Maximilian Beier no primeiro tempo refletem bem sua atuação fraca. Escalado nominalmente como segundo atacante, jogou quase sempre atrás de Fabio Silva. No início do segundo tempo, desperdiçou a chance de empatar após um bom passe de Svensson, ao não acertar a bola por razões difíceis de explicar. Era uma atuação indefensável, até que, na primeira grande chance do Dortmund, após uma excelente arrancada de Joane Gadou,

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marcou com categoria o gol de empate. Assim, uma nota 5 acabou virando... Nota: 3,5

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BVB, notas do Borussia Dortmund contra o Arsenal: jogadores que entraram

Serhou Guirassy: Entrou aos 64 minutos no lugar de Fabio Silva e voltou a jogar após sua lesão muscular. Niko Kovac preferia poupá-lo, mas, depois do empate, o técnico do Dortmund evidentemente enxergou uma oportunidade. Guirassy, porém, produziu pouco no ataque. Do outro lado, teve sorte por não mandar a bola para o próprio gol ao tentar afastá-la em uma chance do Arsenal aos 80 minutos. Nota: 4,5

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Konstantinos Karetsas: Entrou junto com Guirassy, substituindo o autor do gol, Maximilian Beier. Não conseguiu dar novo impulso ao ataque. O Dortmund não melhorou com a dupla substituição. Nota: 4,5

Marcel Sabitzer: Entrou aos 73 minutos no lugar de Bellingham, mas sua entrada também teve pouco efeito. Sem nota.

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Filippo Mane: Entrou nos acréscimos no lugar de Gadou, que havia feito uma ótima partida. Também se empenhou para evitar o segundo gol do adversário. Sem nota.