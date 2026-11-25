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No empate por 1 a 1 com o Arsenal, o Borussia Dortmund se supera de certa forma e dá uma aula de resiliência e convicção. Assim, o BVB inevitavelmente brigará por títulos.

É difícil acreditar que Joane Gadou joga no Borussia Dortmund apenas desde o meio do ano. Mais surpreendente ainda é o fato de o zagueiro ter só 19 anos. Gadou parece evoluir em um ritmo que outros profissionais levam uma carreira inteira para alcançar, quando conseguem.

Não faz nem um mês que Gadou teve uma ótima atuação no empate do Dortmund por 2 a 2 com o Bayern de Munique, em um duelo entre equipes do topo da Bundesliga. Em Munique, impressionou pela velocidade, pela firmeza nos duelos, pela visão de jogo e pelo comportamento na pressão. Já naquela ocasião, seus companheiros e o diretor esportivo Ole Book o elogiaram muito. O técnico Niko Kovac também pareceu satisfeito, embora tenha dito na época que Gadou ainda não estava no nível em que gostaria de vê-lo . Kovac trabalha individualmente com Gadou com frequência. O zagueiro deve aprimorar especificamente o posicionamento e o jogo aéreo, e o Dortmund também gostaria que ele participasse mais das jogadas ofensivas.

E foi exatamente o que aconteceu. Em Londres, Gadou recuperou a bola aos 55 minutos, ainda no campo de defesa, e arrancou. Com um corte aqui e uma mudança de direção ali, deixou dois adversários para trás. Depois de percorrer 48 metros, passou a bola para Maximilian Beier, que finalizou com a frieza e a categoria que a arrancada de Gadou merecia. As grandes jogadas individuais de Gadou e Beier vieram em um momento no qual o BVB, após um primeiro tempo fraco, havia melhorado coletivamente e encontrado coragem para enfrentar o Arsenal.

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O que os companheiros de BVB disseram sobre a grande atuação de Joane Gadou?

Sem a arrancada de Gadou, porém, os esforços talvez tivessem sido em vão. Por isso, os elogios dos companheiros foram entusiasmados. "Ele é simplesmente uma fera. A forma como conduz a bola e usa o corpo... Ele fez isso muito, muito bem", disse o autor do gol, Beier, ao microfone do Prime Video. Para ele, foi uma "jogada de classe mundial": Gadou "avançou de maneira impressionante, deixou dois adversários para trás e depois fez um bom passe para mim. Eu mandei para dentro."

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O goleiro do Dortmund, Gregor Kobel, também afirmou: "Foi uma excelente jogada individual de Gadou, que levou ao nosso gol." O capitão do Dortmund e companheiro de Gadou na zaga, Nico Schlotterbeck, disse: "O primeiro toque dele é incrível e, depois disso, ele tem velocidade. Nós sabemos disso."

Há um pequeno problema para o BVB: depois dessa atuação contra o Arsenal, na qual Gadou também foi muito bem defensivamente , até os últimos grandes clubes da Premier League que ainda não haviam percebido devem ter notado que o zagueiro, formado no PSG, no Red Bull Salzburg e agora no Dortmund, tem as características ideais para uma equipe de ponta da liga inglesa. Gadou, que pode custar ao BVB até 25 milhões de euros em taxa de transferência, talvez deixe o clube antes do que o Dortmund gostaria.

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É preciso ter muita resiliência para fazer o que o BVB faz

Porque algo especial está tomando forma no BVB, como esse empate em Londres deve ter deixado claro. Jobe Bellingham, também com apenas 21 anos, tornou-se titular e jogador decisivo nesta temporada. Konstantinos Karetsas, de 19 anos como Gadou, também deve voltar a encantar quando estiver totalmente recuperado. Até Daniel Svensson, muitas vezes subestimado e presente em praticamente todos os lugares do campo em Londres, tem só 24 anos. Há vários jogadores neste time que dá vontade de ver atuando juntos por muito tempo.

Por outro lado, o presente também não é ruim. Pelo menos quando se consideram sobretudo os resultados e a maneira como eles são conquistados. Que o futebol do Borussia sob o comando de Niko Kovac muitas vezes não empolga não é novidade: é um fato. Mas o Dortmund já conquistou tantos pontos nesta temporada em jogos que pareciam perdidos havia muito tempo, ou cujo resultado parecia impossível de reverter, que isso não pode mais ser coincidência.

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Contra o Arsenal, o BVB se superou mais uma vez. Foi impressionante a forma como o Dortmund reagiu depois de 15 a 20 minutos iniciais catastróficos, que Nico Schlotterbeck descreveu, com a devida dureza, como "sonolentos". É preciso ter muita resiliência e autoconfiança para isso. Seu time passa 20 minutos sem ver a bola e então consegue "quebrar" uma das equipes mais fortes e consistentes da Europa, que ainda não havia cedido nenhum ponto em casa, "com intensidade", como disse Schlotterbeck.

É claro que o empate por 1 a 1 veio graças a duas grandes jogadas individuais de Gadou e Beier. Mas uma arrancada como a de Gadou, depois de um início de jogo como aquele, só acontece quando o jogador acredita em si mesmo e, acima de tudo, em seu time. O mesmo vale para Beier, que até então não havia acertado nada na partida. Poucos minutos antes, ele não conseguira aproveitar um ótimo cruzamento de Daniel Svensson porque quis dominar a bola com a parte externa do pé, em vez de simplesmente finalizar de primeira, com a parte interna, na direção do gol.

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O BVB pontua como um time de ponta e lembra até os campeões do Bayer Leverkusen dos gols tardios

O BVB não apenas superou a pressão especial do último domingo, quando precisava vencer após o empate do Bayern no sábado para assumir a liderança da tabela. Também arrancou um ponto de um Arsenal forte, ainda que tenha contado com a dose necessária de sorte, graças a uma clara melhora de desempenho e a um segundo tempo corajoso.

Além disso, o Dortmund virou muitos jogos no fim nesta temporada. Pode não jogar como um time de ponta, mas pontua como um.

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Embora o fenômeno tenha sido muito mais acentuado naquela época, isso traz lembranças da temporada 2023/2024, quando o Bayer Leverkusen marcou 13 gols nos acréscimos, somando todas as competições. O time primeiro ganhou o apelido de "Bayer dos gols tardios" e depois se tornou campeão alemão. Até agora, o BVB só marcou um gol decisivo nos acréscimos, na vitória por 3 a 2 sobre o Werder Bremen pela Copa da Alemanha. Ainda assim, o Dortmund já conseguiu sete reações, somando todas as competições, após melhorar no segundo tempo. Isso ocorreu inclusive nos grandes jogos contra o Bayern de Munique, quando Fabio Silva marcou, aos 89 minutos, o merecido gol do empate por 2 a 2, e agora contra o Arsenal. Nas vitórias sobre o Stuttgart (1 a 0) e o Bremen, pela Copa da Alemanha, o técnico Niko Kovac também colocou em campo os jogadores que decidiram as partidas: Jobe Bellingham, que mais tarde deu a assistência contra o Stuttgart, e Marcel Sabitzer, autor do gol contra o Bremen.

O BVB sempre melhorou no segundo turno nos últimos anos

É claro que ainda é cedo demais para prever o desfecho da temporada, até porque o BVB provavelmente precisa vencer pelo menos duas das próximas três partidas na Champions League para terminar entre os oito primeiros e chegar à fase eliminatória sem passar pelos playoffs. Mas, se o Dortmund tiver um desempenho semelhante ao dos últimos anos, quando sempre foi mais forte no segundo turno do que no primeiro, inevitavelmente brigará pelo título alemão.

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Ainda mais porque o BVB está a caminho de fazer um dos melhores primeiros turnos de sua história. O Bayern, por sua vez, embora seja muito dominante nesta temporada, já deixou escapar um número considerável de vitórias e também enfrenta uma série de lesões .

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