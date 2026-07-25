Segundo o jornal belga Het Laatste Nieuws, o gigante inglês está atualmente a acompanhar muito de perto a situação do avançado do Club Brugge. Diz-se que o United já tem Tresoldi referenciado há algum tempo.

Ainda não se fala de passos concretos por parte dos Red Devils, mas isso poderá mudar ao longo do verão. Para o Borussia Dortmund, essas provavelmente não seriam boas notícias.

Em meados de julho, o Corriere dello Sport noticiou um acordo de princípio entre o BVB e Tresoldi. No entanto, ainda há alguns obstáculos no caminho de uma transferência: em primeiro lugar, a situação do plantel do Dortmund no ataque continua pouco clara, uma vez que o futuro de Serhou Guirassy continua em aberto. Caso o jogador de 30 anos, que alegadamente está a ser cortejado por vários clubes de renome, deixe o Borussia, naturalmente seria necessário um substituto. Como Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) outro alegado alvo preferencial do BVB, deverá estar perto de se transferir para o RB Leipzig, os esforços do Dortmund por Tresoldi poderão ganhar ainda mais força caso Guirassy saia.

BVB, Roma e United na corrida? Brugge aparentemente não quer vender Nicolo Tresoldi

No entanto, o Brugge não quer propriamente deixar sair o internacional alemão sub-21 neste verão. O gigante belga contratou o jogador de 21 anos no ano passado ao Hannover 96 e, com uma boa época de estreia, Tresoldi despertou o interesse de clubes maiores. Em dez jogos na Liga dos Campeões, marcou três golos, entre eles frente ao FC Barcelona e ao Atlético de Madrid. No conjunto de todas as competições, somou 23 golos e nove assistências em 58 partidas.

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Além do BVB, sobretudo a AS Roma já se empenhou intensamente por Tresoldi. Os Giallorossi são considerados o clube de sonho do avançado, que, como é sabido, tem raízes italianas e também cresceu em parte em Itália. Tresoldi também já terá chegado a acordo com a Roma, mas o Brugge rejeitou uma primeira oferta do clube da Serie A no valor de 35 milhões de euros. Tresoldi tem contrato com os belgas até 2029, pelo que o Brugge está em posição de força nas negociações.

Nicolo Tresoldi vai atacar pela Alemanha?

Segundo o reputado jornalista Sacha Tavolieri, a Roma, no entanto, está longe de ter desistido e prepara atualmente uma nova oferta para convencer o Brugge a vender Tresoldi. No entanto, se o United avançar a sério, os ingleses seriam certamente os mais capazes de o fazer, tendo em conta o seu poder financeiro.

Independentemente do clube pelo qual venha a jogar no futuro, Tresoldi é visto como uma grande esperança para o ataque da seleção alemã. É possível que o novo selecionador nacional Jürgen Klopp já o tenha na lista para os próximos jogos da Liga das Nações, em setembro e outubro. No entanto, Tresoldi ainda não terá tomado uma decisão final sobre por qual seleção principal quer jogar. O ex-jogador do Hannover também pondera representar a Itália; além disso, devido às raízes argentinas da mãe, seria teoricamente também elegível para a Albiceleste.