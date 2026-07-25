Como informa o portal Geissblog, a AS Roma está à procura de um novo extremo esquerdo e tem também o jogador ofensivo de 19 anos na lista.

Ao que tudo indica, os Giallorossi estão também dispostos a colocar em cima da mesa a verba de transferência de 50 milhões de euros exigida pelo Colónia. Recentemente, a Roma foi associada a Jean-Matteo Bahoya, do Frankfurt, com um valor de transferência de 45 milhões de euros a ser mencionado. Pelo menos, é de assumir que os romanos estariam dispostos a investir um montante semelhante por El Mala.

No entanto, a grande questão é saber se El Mala tem interesse na Roma e na Serie A. Segundo informações da Sky, o internacional sub-21 por sete vezes não vê, pelo menos para já, o seu futuro próximo em Itália.

Entretanto, uma transferência do jovem de 19 anos para o BVB parece estar definitivamente fora de questão. Segundo o Geissblog, para além das condições financeiras consideradas insuficientes do ponto de vista do Colónia, foi sobretudo a postura dos aurinegros que desagradou à direção do Effzeh.

De acordo com a publicação, o Colónia "não concordou com a forma como os dortmundenses terão tentado influenciar o jogador para tornar uma mudança mais provável", lê-se literalmente. Como consequência, no Geißbockheim foi tomada internamente a decisão de interromper de imediato quaisquer negociações com o Borussia.

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Também o RB Leipzig desiste da corrida por Said El Mala?

Dentro da Bundesliga, resta agora apenas o RB Leipzig como potencial interessado. No entanto, segundo o Geissblog , o clube da Saxónia informou o 1. FC Colónia de que, neste momento, não pode nem quer pagar o valor pedido.

Uma reviravolta neste dossiê só poderá acontecer caso o Leipzig gere meios financeiros adicionais através de uma venda de Yan Diomande. Só então estarão disponíveis os recursos necessários para avançar novamente por El Mala.

Independentemente das especulações, o jovem talento vai demonstrando a sua qualidade desportiva na preparação de verão. Na vitória por 8-0 no jogo de preparação frente ao Bergisch Gladbach, na quinta-feira, o avançado marcou o seu primeiro golo da atual temporada.