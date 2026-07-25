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Said El MalaGetty
Christian Guinin

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BVB definitivamente fora da corrida? Novo interessado bate à porta do 1. FC Köln por Said El Mala

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O BVB parece ter ficado definitivamente para trás no poker das transferências por Said El Mala. Em vez disso, outro clube terá agora manifestado interesse junto do 1. FC Köln.

Como informa o portal Geissblog, a AS Roma está à procura de um novo extremo esquerdo e tem também o jogador ofensivo de 19 anos na lista.

Ao que tudo indica, os Giallorossi estão também dispostos a colocar em cima da mesa a verba de transferência de 50 milhões de euros exigida pelo Colónia. Recentemente, a Roma foi associada a Jean-Matteo Bahoya, do Frankfurt, com um valor de transferência de 45 milhões de euros a ser mencionado. Pelo menos, é de assumir que os romanos estariam dispostos a investir um montante semelhante por El Mala.

No entanto, a grande questão é saber se El Mala tem interesse na Roma e na Serie A. Segundo informações da Sky, o internacional sub-21 por sete vezes não vê, pelo menos para já, o seu futuro próximo em Itália.

Entretanto, uma transferência do jovem de 19 anos para o BVB parece estar definitivamente fora de questão. Segundo o Geissblog, para além das condições financeiras consideradas insuficientes do ponto de vista do Colónia, foi sobretudo a postura dos aurinegros que desagradou à direção do Effzeh.

De acordo com a publicação, o Colónia "não concordou com a forma como os dortmundenses terão tentado influenciar o jogador para tornar uma mudança mais provável", lê-se literalmente. Como consequência, no Geißbockheim foi tomada internamente a decisão de interromper de imediato quaisquer negociações com o Borussia.

Said El Mala Köln 2026Getty Images

Também o RB Leipzig desiste da corrida por Said El Mala?

Dentro da Bundesliga, resta agora apenas o RB Leipzig como potencial interessado. No entanto, segundo o Geissblog , o clube da Saxónia informou o 1. FC Colónia de que, neste momento, não pode nem quer pagar o valor pedido.

Uma reviravolta neste dossiê só poderá acontecer caso o Leipzig gere meios financeiros adicionais através de uma venda de Yan Diomande. Só então estarão disponíveis os recursos necessários para avançar novamente por El Mala.

Independentemente das especulações, o jovem talento vai demonstrando a sua qualidade desportiva na preparação de verão. Na vitória por 8-0 no jogo de preparação frente ao Bergisch Gladbach, na quinta-feira, o avançado marcou o seu primeiro golo da atual temporada.

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