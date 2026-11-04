Segundo informações da Sport Bild, dirigentes do Borussia Dortmund e representantes do jogador estão em conversas nos últimos dias. As rodadas de negociação até agora, porém, avançaram com dificuldade, e um acordo rápido não estaria à vista.

A primeira oferta salarial do BVB estaria longe de atender às expectativas de Anton, que deseja ser mais valorizado. Afinal, o jogador de 30 anos é, há algum tempo, um dos principais nomes do Borussia.

Anton é o complemento perfeito para Nico Schlotterbeck, mas também brilhou no passado como único líder da defesa na ausência do companheiro. Desde a chegada do reforço Joane Gadou, Anton passou a ser titular no centro da linha de três defensores preferida pelo técnico Niko Kovac. Com isso, ganhou ainda mais influência, depois de atuar frequentemente pelo lado direito.

Até Nico Schlotterbeck vê Waldemar Anton como "chefe"

"Waldi é um líder, mas o que é muito mais importante para mim é que ele dá o exemplo. É alguém que pensa, come, dorme e bebe futebol 24 horas por dia, sete dias por semana, e que apoia os companheiros", disse Kovac recentemente sobre Anton. "Ele nunca desiste e dá tudo pela equipe. É um exemplo, e é disso que se precisa", ressaltou.

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Schlotterbeck também reconheceu a importância de Anton para a equipe. "Quando Waldi joga no meio e eu pela esquerda, ele é o chefe, porque é quem orienta a linha defensiva. Ele também se comunica mais alto", disse em um vídeo publicado nas redes sociais do BVB. "O que ele vem fazendo no último ano e meio é realmente espetacular", elogiou.

Anton também é valorizado na seleção. Jürgen Klopp o convocou para seu segundo elenco na última reunião da equipe e o deixou em campo durante os 90 minutos tanto contra a Sérvia (2 a 0) quanto diante da Grécia (0 a 0). Na ocasião, classificou como "extraordinária" a atuação do líder da defesa do Dortmund no trabalho conjunto com Malick Thiaw.

Ao convocá-lo para a Copa do Mundo, o ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann também chamou o jogador nascido no Uzbequistão de "cola" de uma equipe, para destacar sua importância.

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BVB: quando as negociações com Waldemar Anton serão retomadas?

Por isso, seria um duro golpe para o BVB não chegar a um acordo com Anton. Ainda assim, parece improvável que o Borussia não faça concessões. Segundo a Sport Bild, as negociações devem continuar nas próximas semanas.

Anton trocou o VfB Stuttgart pelo Dortmund no verão de 2024 por meio de uma cláusula de rescisão, por um valor estimado em 22,5 milhões de euros. Desde então, tornou-se peça indispensável entre os titulares. Ele disputou exatamente 100 partidas com a camisa do BVB nesse período, marcando seis gols e dando quatro assistências.