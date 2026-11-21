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O Borussia Dortmund aproveitou o tropeço do Bayern de Munique e assumiu a liderança da Bundesliga.

O time do técnico Niko Kovac venceu por 1 a 0 (0 a 0) fora de casa o lanterna Borussia Mönchengladbach, em uma partida acirrada, com gol de Felix Nmecha, jogador da seleção alemã que esteve recentemente no centro das discussões. Com 24 pontos, o BVB agora está dois à frente do recordista de títulos, que havia aberto caminho para a liderança ao empatar por 1 a 1 com o 1. FC Köln.

Após marcar aos 80 minutos, Nmecha não fez sua polêmica comemoração da coroa. No lance, o goleiro Daniel Batz, do Gladbach, falhou ao não conseguir defender um chute sem muita precisão. Na véspera da assembleia de sócios, o Dortmund também ganhou uma importante dose de confiança para o grande duelo da Champions League contra o Arsenal, na terça-feira (21h/Prime Video), fora de casa. Apesar da boa atuação, o Gladbach sofreu mais um golpe: a equipe de Alexander Blessin segue à espera da primeira vitória em casa e continua na lanterna.

BVB segue sem Serhou Guirassy

Na disputa pela liderança, Kovac continuou sem Serhou Guirassy. A partida chegou cedo demais para o artilheiro, que se recupera de uma lesão na coxa. Assim como havia acontecido antes da pausa para as seleções, contra o SV Elversberg, Fabio Silva começou como centroavante.

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Carney Chukwuemeka também ficou fora da lista de relacionados. Waldemar Anton, jogador da seleção alemã que vinha lidando com problemas físicos, não começou como titular em uma partida da liga pela primeira vez em 2026. Blessin manteve Batz no gol, enquanto Moritz Nicolas, recuperado, ficou no banco em seu retorno.

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Após uma homenagem musical atrasada pelo aniversário de Wolfgang "Otto" Kleff, goleiro que defendeu o Gladbach por muitos anos e completou 80 anos na segunda-feira, a bola rolou. A primeira chance foi dos visitantes: Nmecha chutou de 20 metros, e Batz fez grande defesa (5'). O azarão não se intimidou e criou problemas para a defesa do BVB com contra-ataques rápidos pelo veloz ponta Wael Mohya, estreante na seleção alemã.

Gregor Kobel faz defesa espetacular em chute de Shuto Machino

O duelo entre os Borussias foi acirrado, e o árbitro Robert Hartmann precisou intervir diversas vezes. Isso ocorreu também após uma cabeçada de Nmecha, que Batz desviou por cima do travessão (22'). Do outro lado, um chute de longe de Joe Scally passou perto do gol do Dortmund (27'), e Robin Hack cabeceou por cima pouco depois (30'). O BVB encontrava dificuldades, e o primeiro tempo terminou sem gols.

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A segunda etapa começou com boas chances: primeiro Hack desperdiçou uma oportunidade (48'), depois Maximilian Beier parou em Batz (49'). O time da casa percebeu a chance de vencer, e Blessin incentivou seus jogadores a avançar. Muitos torcedores já se preparavam para comemorar um chute de longe de Shuto Machino, mas Gregor Kobel fez a defesa (56').

Na sequência, o BVB voltou a aumentar a pressão, e o Gladbach quase não conseguia sair de seu campo. Após uma boa troca de passes, Konstantinos Karetsas desperdiçou uma chance de ângulo fechado (67'). Nmecha então marcou de uma posição central. Batz viu tarde a bola, que nem havia sido chutada com tanta força. Ainda assim, a responsabilidade pelo gol foi do goleiro.