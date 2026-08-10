Em busca de reforços, Inter negocia com ponta sueco e mira contratação do artilheiro da Libertadores

O mercado de transferências no Brasil segue a todo vapor, e o Internacional continua em busca de reforços para o ataque. O Colorado negocia com o ponta sueco Niclas Eliasson, do AEK, da Grécia, enquanto fez uma oferta por Cédric Bakambu, da República Democrática do Congo, além de manter interesse no paraguaio Álex Arce, atual artilheiro da Libertadores.

A proposta do Inter por Eliasson, ponta-direita de 30 anos, é por um empréstimo de um ano, com opção de compra ao término do período. Segundo o GE, a diretoria colorada vê a contratação com otimismo, embora a decisão final dependa do AEK. O clube grego foi campeão nacional na última temporada, e Eliasson disputou 29 partidas, sendo titular em 12 delas, com dois gols e seis assistências.

Eliasson, inclusive, alimenta há tempos o desejo de atuar no futebol brasileiro. O sueco já chegou a negociar com Grêmio e Santos no passado e agora pode ter uma nova oportunidade de jogar no país. Apesar da nacionalidade sueca, o atacante também tem nacionalidade brasileira, já que é filho de mãe baiana, e por isso fala português e acompanha o futebol do país com frequência.

Ao mesmo tempo em que trata do empréstimo de Eliasson, o Internacional avançou nas conversas por Cédric Bakambu. O centroavante de 35 anos disputou a última Copa do Mundo pela República Democrática do Congo e está livre no mercado após não renovar seu contrato com o Real Betis, da Espanha. O congolês atuou pelo clube espanhol nas últimas três temporadas, com 80 jogos, 15 gols e sete assistências. Conversas foram iniciadas com o Inter, mas não há nada certo sobre sua aquisição.

Outro nome no radar é Alex Arce, do Independiente Rivadavia. O paraguaio de 31 anos é o artilheiro da atual edição da Libertadores, com oito gols em seis partidas, e interessa ao Colorado. Apesar da vontade de contar com o atacante, nenhuma proposta foi formalizada até o momento, e os valores envolvidos dificultam o avanço da negociação.

Nas últimas semanas, mais um estrangeiro esteve em conversa com o Inter, mas dessa vez em um cenário diferente. Se trata de Alen Halilovic, ex-Barcelona e Milan que ficou conhecido no início da carreira como o "Messi croata", quando era apontado como uma das grandes promessas do futebol mundial. Aos 30 anos, o meia deixou o Fortuna Sittard, da Holanda, e está livre no mercado. No entanto, diferentemente dos outros nomes, Halilovic foi oferecido ao Inter, e não procurado pelo clube.

Vivo na Copa do Brasil, mas com dificuldades no Brasileirão, o próximo desafio do Internacional dentro de campo será contra o Remo, no Beira Rio, na próxima segunda-feira (17), às 20h (horário de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.