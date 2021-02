Busca do Chelsea por Haaland joga fogo em disputa Abraham vs Giroud pela função de centroavante

Norueguês do Borussia está na mira do clube londrino, que vê disputa pela posição entre o experiente francês e o jovem inglês

Erling Haaland, jovem astro do Borussia Dortmund, está na mira do Chelsea. Mesmo com um elenco repleto de opções para a posição, o time londrino segue agressivo no mercado, mesmo após a movimentada última janela, quando contratou Hakim Ziyech, Kai Havertz e Timo Werner, entre outros nomes.

O interesse no norueguês é motivo de festa e ansiedade para a torcida dos Blues, mas entre o elenco, é preocupação para dois dos jogadores que brigam pela posição de Haaland no clube, Olivier Giroud e Tammy Abraham.

Aos 34 anos, Giroud pode não gozar de todo o respeito e carinho merecido pela torcida do Chelsea, mas certamente faz diferença em campo. Com a ótima média de um gol a cada 91 minutos jogados, o francês é o mais eficiente na posição, fato que pesou no confronto de ida da Champions, contra o Atlético de Madrid, quando o grandalhão marcou um belo gol de bicicleta.

Com apenas cinco meses de contrato restantes, Giroud ainda não topou conversar sobre uma possível renovação, já que vê com maus olhos a possibilidade de perder minutos com a chegada de um novo atacante. Em boa fase, o francês certamente tem mercado entre grandes clubes da Europa, como a Juventus, que tentou contratá-lo na última janela.

O oposto do veterano Giroud, Abraham ainda é jovem, mas se vê na mesma posição que o francês. Com 30 partidas pelo Chelsea até aqui na temporada, o inglês já mostrou o seu valor, com 12 gols marcados, mas teme perder espaço com uma chegada do nível de Haaland.

Com contrato até 2023 (que foi renovado recentemente, mas sem um aumento salarial), o atacante e seus representantes admitem o contato com o Chelsea para uma valorização, mas sonham com uma saída para um clube onde Tammy possa jogar mais minutos e se desenvolver.

O recém-chegado Timo Werner ainda não teve tempo de provar sua categoria pelo Chelsea, mas não deve ter seu posto ameaçado pelo norueguês, com quem formaria uma dupla de ataque interessante. Contratado a peso de ouro junto ao Leipzig, o velocista está nos planos de Tuchel para a sequência da temporada.