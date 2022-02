Burnley x Manchester United: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 2021/22

Burnley e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira (8), no Turf Moor, a partir das 17h (de Brasília), pela 24ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Burnley x Manchester United DATA Terça-feira, 8 de fevereiro de 2022 LOCAL Turf Moor - Burnley, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira (8), no Turf Moor. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real

MAIS INFORMAÇÕES

O Burnley chega para este duelo ainda como o último colocado da tabela da Premier League, com 13 pontos conquistados. A equipe, porém, só disputou apenas 19 jogos na competição, já que teve muitos jogos adiados por conta da casos da Covid-19 no elenco.

Do outro lado, o Manchester United de Cristiano Ronaldo e Ralf Rangnick quer afastar a zebra da eliminação nos pênaltis para o Middlesbrough na FA Cup. A equipe ocupa o quarto lugar, com 38 pontos conquistados.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BURNLEY

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 0 x 0 Burnley Premier League 23 de janeiro de 2022 Burnley 0 x 0 Watford Premier League 5 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Burnley x Liverpool Premier League 19 de fevereiro de 2022 12h (de Brasília) Brighton x Burnely Premier League 23 de fevereiro de 2022 16h30 (de Brasília)

MANCHESTER UNITED

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 1 x 0 West Ham Premier League 22 de janeiro de 2022 Manchester United 1 (7) x (8) 1 Middlesbrough Copa da Inglaterra 4 de fevereiro de 2022

Próximas partidas