Burnley x Manchester City: onde assistir ao vivo, horário e informações da Premier League 21/22

Burnley e Manchester City se enfrentam neste sábado (2), no Turf Moor, a partir das 11h (de Brasília), pela 31ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Manchester City x Burnley DATA Sábado, 2 de abril de 2022 LOCAL Turf Moor - Burnley, Inglaterra HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Getty Images

O Star+, no streaming, é o veículo que vai transmitir o jogo deste sábado, no Turf Moor. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Voltando da pausa da Data Fifa, Burnley e Manchester City se enfretam pela 31ª rodada da Premier League. A equipe comandada por Pep Guardiola, atual líder da competição, viu seus adversários encostarem na briga pelo título nas últimas rodadas.

Mais artigos abaixo

Mesmo assim, a equipe tem em mente o duelo com o Atlético de Madrid, pela Champions League, na próxima terça-feira (5).

O Burnley, por sua vez, segue na briga para sair da zona de rebaixamento. Mesmo com três jogos a menos, o time conquistou apenas 27 pontos na competição, ocupando o 19º lugar.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA Burnley 0 x 4 Chelsea Premier League 5 de março de 2022 Brentford 2 x 0 Burnley Premier League 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Burnley x Everton Premier League 6 de abril de 2022 15h30 (de Brasília) Norwich City x Burnley Premier League 10 de abril de 2022 10h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Crystal Palace 0 x 0 Manchester City Premier League 14 de março de 2022 Southampton 1 x 4 Manchester City Premier League 20 de março de 2022

Próximas partidas