Burnley x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela quarta rodada do Campeonato Inglês; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicto na Premier League com 100% de aproveitamento, o visita o neste sábado (1), às 13h30 (de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do torneio inglês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN , na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Burnley x Liverpool DATA Sábado, 31 de agosto LOCAL Turf Moor - ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da Espn Brasil. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

BURNLEY

Ocupando a sexta posição da Premier League, com quatro pontos, o Burnley entra em campo sem a presença de Gudmundsson, que tem uma pequena lesão na panturrilha. Aaron Lennon ou Jeff Hendrick são os prováveis substitutos.

Provável escalação: Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Barnes, Wood

LIVERPOOL

Visando manter a invencibilidade no Inglês e 100% de aproveitamento, os Reds entrarão em campo confiantes após a vitória sobre o Arsenal na última rodada, e com algumas mudanças na equipe.

Joe Gomez foi o escolhido para substituir Trent Alexander-Arnold na lateral-direita para lidar com a ameaça aérea do adversário.

Provável escalação do : Adrián; Gomez, Matip, Dijk, Robertson; Milner, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mané

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BURNLEY

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Burnley Premier League 10/08/2019 Burnley 1 x 3 Sunderland Inglesa 27/08/2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Burnley Premier League 14/09/2019 11h (de Brasília) Burnley x Premier League 21/09/2019 11h (de Brasília)

LIVERPOOL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Liverpool Premier League 17/08/2019 Liverpool 3 x 1 Arsenal Premier League 24/08/2019

Próximas partidas