Burnley x Liverpool: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

O Burnley recebe o Liverpool nesta quarta-feira (19), às 16h15 (de Brasília), em jogo fundamental para as chances de classificação dos Reds à Liga dos Campeões da Uefa. O duelo será disputado no estádio Turf Moor, será válido pela 37ª rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo na Fox Sports , na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

A Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (19), às 16h15 (de Brasília). Na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Apenas cumprindo tabela , o Burnley não tem mais ambições no campeonato, mas ainda quer vencer o Liverpool para terminar bem a temporada do futebol inglês.

O time vai com vários desfalques, porém: Brady e Long ainda estão lesionados, enquanto Nick Pope deve ser poupado. Bardsley e Stephens também são dúvida e não devem entrar em campo.

Provável escalação do Burnley: Peacock-Farrell; Taylor, Mee, Tarkowski e Lowton; McNeil, Westwood, Cork e Brownhill; Barnes e Wood.

Após meses e mais meses de jogos do futebol inglês, a temporada do Liverpool deve se resumir às duas últimas partidas da Premier League: o time precisa vencer Burnley e Crystal Palace e secar Leicester e Chelsea para se classificar para a Liga dos Campeões.

E a equipe comandada por Jurgen Klopp segue com muitos problemas: Kabak e Diogo Jota são mais dois nomes que se juntam a Van Dijk, Gomez, Kelleher, Matip, Henderson e Keita, todos contundidos e fora da partida contra o Burnley. Milner é dúvida, enquanto Oxlade-Chamberlain, doente, também não deve entrar em campo.

