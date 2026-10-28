Burnley nomeia Fabio Celestini, ex-técnico do CSKA Moscou e do Basel, como novo treinador quatro dias após demitir Nicky Hayen

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O Burnley anunciou Fabio Celestini como novo treinador, quatro dias após demitir Nicky Hayen. Ex-técnico de CSKA Moscou e Basel, ele assume uma equipe que ocupa a 22ª posição na Championship, com apenas uma vitória no campeonato nesta temporada. O suíço estará no banco de reservas pela primeira vez no sábado, quando o Burnley receberá o Portsmouth no Turf Moor.

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Burnley aposta em Celestini após saída de Hayen

Celestini foi confirmado como novo técnico do Burnley, que agiu rapidamente para substituir Hayen, demitido no sábado após a derrota por 4 a 1 para o Lincoln City. Segundo a Press Association, o clube não divulgou a duração do contrato do treinador suíço.

O Burnley venceu apenas um dos 12 jogos que disputou na liga desde o rebaixamento da Premier League e ocupa a 22ª posição na Championship. Em comunicado sobre a contratação, o clube afirmou que Celestini “chega com uma capacidade comprovada de vencer e de se adaptar a diferentes ambientes do futebol”.

Diego López exalta determinação de Celestini

A contratação também encerra as especulações que ligavam Steven Gerrard ao cargo, depois que o ex-técnico do Rangers passou a ser o favorito das casas de apostas após a saída de Hayen. Diego López, diretor de futebol do Burnley, que também chegou ao clube apenas nesta semana, acredita que o clube encontrou a pessoa certa.

López disse: “Fabio traz a paixão, a experiência e o conhecimento que procurávamos. Ele demonstrou determinação e convicção extraordinárias para vir ao Burnley. Queremos pessoas que realmente queiram estar aqui e ajudar este clube a crescer. Fabio é um exemplo claro disso.”

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Virada de Celestini no Basel dá esperança ao Burnley

O trabalho mais recente de Celestini foi no CSKA Moscou, que ele deixou em maio. Ele também comandou os clubes suíços Lugano, Luzern, Sion e Basel. Sua passagem pelo Basel se destaca: em 18 meses, tirou o clube da lanterna da tabela e conquistou o campeonato e a copa.

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O novo técnico sabe bem qual é a tarefa que o espera em Turf Moor. Em entrevista ao site oficial do Burnley, Celestini disse: “Olho para o Burnley e vejo um clube com grande potencial e jogadores de muita qualidade, que podem nos ajudar a alcançar as ambições da nossa torcida. Sei em que situação estamos e já passei por isso antes. Nossos torcedores merecem ver um time jogar com confiança desde o apito inicial.”

Portsmouth será o primeiro teste do novo técnico do Burnley

Celestini, que passou 10 anos como jogador na França e na Espanha e disputou 35 partidas pela seleção da Suíça, comandará sua primeira partida no sábado, quando o Burnley receberá o Portsmouth em Turf Moor.

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Um resultado positivo daria ao Burnley o impulso de que tanto precisa enquanto tenta sair da zona de rebaixamento.



