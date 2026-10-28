Burnley nomeia Fabio Celestini, ex-técnico do CSKA Moscou e do Basel, como novo treinador quatro dias após demitir Nicky Hayen

Burnley aposta em Celestini após saída de Hayen
Celestini foi confirmado como novo técnico do Burnley, que agiu rapidamente para substituir Hayen, demitido no sábado após a derrota por 4 a 1 para o Lincoln City. Segundo a Press Association, o clube não divulgou a duração do contrato do treinador suíço.
O Burnley venceu apenas um dos 12 jogos que disputou na liga desde o rebaixamento da Premier League e ocupa a 22ª posição na Championship. Em comunicado sobre a contratação, o clube afirmou que Celestini “chega com uma capacidade comprovada de vencer e de se adaptar a diferentes ambientes do futebol”.
Diego López exalta determinação de Celestini
A contratação também encerra as especulações que ligavam Steven Gerrard ao cargo, depois que o ex-técnico do Rangers passou a ser o favorito das casas de apostas após a saída de Hayen. Diego López, diretor de futebol do Burnley, que também chegou ao clube apenas nesta semana, acredita que o clube encontrou a pessoa certa.
López disse: “Fabio traz a paixão, a experiência e o conhecimento que procurávamos. Ele demonstrou determinação e convicção extraordinárias para vir ao Burnley. Queremos pessoas que realmente queiram estar aqui e ajudar este clube a crescer. Fabio é um exemplo claro disso.”
Virada de Celestini no Basel dá esperança ao Burnley
O trabalho mais recente de Celestini foi no CSKA Moscou, que ele deixou em maio. Ele também comandou os clubes suíços Lugano, Luzern, Sion e Basel. Sua passagem pelo Basel se destaca: em 18 meses, tirou o clube da lanterna da tabela e conquistou o campeonato e a copa.
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O novo técnico sabe bem qual é a tarefa que o espera em Turf Moor. Em entrevista ao site oficial do Burnley, Celestini disse: “Olho para o Burnley e vejo um clube com grande potencial e jogadores de muita qualidade, que podem nos ajudar a alcançar as ambições da nossa torcida. Sei em que situação estamos e já passei por isso antes. Nossos torcedores merecem ver um time jogar com confiança desde o apito inicial.”
Portsmouth será o primeiro teste do novo técnico do Burnley
Celestini, que passou 10 anos como jogador na França e na Espanha e disputou 35 partidas pela seleção da Suíça, comandará sua primeira partida no sábado, quando o Burnley receberá o Portsmouth em Turf Moor.
Um resultado positivo daria ao Burnley o impulso de que tanto precisa enquanto tenta sair da zona de rebaixamento.