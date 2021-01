Burnley x Manchester United: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

De olho na liderança provisória, o Manchester United visita o nesta segunda-feira (12), às 17h15 (de Brasília), no Turg Moor, em duelo válido pela 18ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo na Espn Brasil, na TV fechada. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Vindo de vitória sobre o na Copa da , o Manchester United volta suas atenções para a Premier League, pensando apenas na vitória para assumir provisoriamente a liderança do Inglês.

A equipe de Ole Gunnar Solskjaer está atualmente em segundo lugar, empatado com 33 pontos com o , atual campeão, enquanto o Burnley ocupa a 16ª posição, tendo somado 16 pontos em 15 partidas.

Os Red Devills devem contar com os retornos de Paul Pogba, Victor Lindelof e Luke Shaw, enquanto Marcos Rojo é tratado como dúvida.

Marcus Rashford, Anthony Martial, Bruno Fernandes, David de Gea e Fred, poupados contra o Watford, retornam.

🇪🇸 @JuanMata8 sneaking in at the back post 👀#MUFC #GoalOfTheDay pic.twitter.com/fQ4XWbpjj4