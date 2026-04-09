Bundesliga: todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem transmite os jogos ao vivo pela TV e por streaming?

A Bundesliga cativa muitas pessoas ano após ano. Além das fronteiras, sobretudo o BVB e o Bayern têm um carisma muito especial também internacionalmente, atraindo assim espectadores estrangeiros. Descubra aqui onde você pode assistir a todos os jogos da competição esportiva mais popular do país!

Bundesliga, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e por livestream?

Bundesliga, todas as informações sobre a transmissão em resumo: por quanto tempo a Sky e a DAZN ainda detêm os direitos de transmissão?

Na Bundesliga, há uma mudança na distribuição de direitos desde a temporada 2025/26. Quem quiser acompanhar os jogos da primeira divisão do futebol alemão precisa recorrer a duas emissoras.

Por um lado, a Sky transmite no “Flutlicht-Freitag” o jogo noturno de abertura da rodada, bem como todos os jogos individuais no sábado. A operadora de TV paga transmite os confrontos tanto na TV linear quanto via livestream no SkyGo e no WOW.

Por outro lado, a popular conferência de sábado passou a ser transmitida pela DAZN. Além da transmissão ao vivo entre os jogos, os jogos de domingo continuarão sendo transmitidos com exclusividade pela DAZN. Além da transmissão pela TV linear, haverá também uma transmissão ao vivo adicional, disponível no site ou no aplicativo. Os direitos atualmente concedidos são válidos para ambas as emissoras até a temporada 2028/29.

Além disso, alguns jogos selecionados do início e do final da temporada serão transmitidos na TV aberta. Nesse sentido, a Sat.1 detém principalmente os direitos.

Bundesliga, todas as informações sobre a transmissão em resumo: quem exibe/transmite os jogos ao vivo na TV e via transmissão ao vivo? Atualização ao vivo no SPOX

Não podem assistir ao vivo na tela, mas não querem perder os melhores momentos da Bundesliga? Então, visitem nossa página inicial. Nós acompanhamos jogos selecionados para vocês. Especialmente no que diz respeito ao Bayern e ao BVB, vocês sempre encontrarão o que procuram.

Guia de TV e transmissão da Bundesliga: onde cada jogo é transmitido ao vivo na TV e por livestream na Alemanha? O resumo