Bundesliga: pai de capitão do Stuttgart morre no estádio após vitória sobre o Hertha

O clube alemão confirmou o falecimento de Herbert Gentner; equipes passam solidariedade ao jogador

Tragédia na 15ª rodada da Bundesliga. O Stuttgart confirmou a morte de Herbert Gentner, pai de Christian Gentner, capitão do clube, após a vitória por 2 a 1 sobre o Hertha Berlin.

"O VfB Stuttgart lamenta o falecimento do pai do nosso capitão Christian Gentner, Herbert Gentner, que morreu no estádio depois do jogo do VfB, em sua casa, contra o Hertha Berlin”.

“Todo o clube oferece o seu apoio e condolências para a família Gentner neste momento difícil”, completa.

Gentner disputou os 90 minutos do jogo e deu a assistência para Mario Gomez fazer o gol da vitória.