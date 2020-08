Bundesliga 2020/21: quando começa, quais os times, principais jogos e mais

Bundesliga 2020/21 já tem data para começar; confira tudo sobre a próxima edição do Campeonato Alemão

Apesar de todas incertezas que envolveram o futebol este ano, a temporada 2020/21 começa aos poucos a ser definida. A Premier League já definiu as datas para sua próxima edição, assim como LaLiga e a Serie A italiana. Agora, foi a vez da revelar seus planos para 2020/21.

A edição 2019/20 teve o Bayern de Munique novamente campeão, com show de Lewandowski e cia. Agora, com a contratação de Sané, os bávaros chegam mais uma vez como favoritos.

O , vice-campeão, conta com a evolução de Erling Haaland para surpreender seu adversário de Munique, no entanto, também pode perder Jadon Sancho na janela de transferências. Mas é claro que outras surpresas também podem aparecer ao longo da competição.

Confira tudo sobre a Bundesliga 2020/21.

Quando começa e quando termina a Bundesliga 2020/21?

Devido a pandemia do coronavírus, que atrasou o encerramento da atual temporada, a Bundesliga 2020/21 começará no dia 18 de setembro de 2020.

O primeiro jogo da nova temporada do campeonato alemão ainda não foi definido. Como de costume, a é que a ideia é que a temporada comece com a partida envolvendo o atual campeão da Bundesliga, o de Munique, que jogará com o 04. Porém, isso ainda dependerá do avanço dos bávaros na Liga dos campeões.

A última rodada da competição está programada para acontecer no dia 22 de maio de 2021.

The countdown is on until opening weekend 👀⚽#Schedule2020 pic.twitter.com/Etukf1JVhk — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) August 7, 2020

Quais são os times participantes da Bundesliga 2020/21?

Bayern de Munique

Borussia Dortmund



Borussia Mönchengladbach



Hoffenhein

Wolsfsburg



Eintracht

Hertha Berlin

Union Berlin

Schalke 04



Colônia





Arminia Bielefeld

VFB

Clássicos

O primeiro superclássico entre Schalke e Borussia Dortmund está marcado para a quinta rodada, que acontece entre os dias 23 e 26 de outubro, no Signal Iduna Park. O duelo no segundo turno acontece na 22ª rodada, entre 19 e 22 de fevereiro de 2021, na Veltins-Arena.

Já o embate entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique será na sétima rodada, também no Signal Iduna Park, entre os dias 6 e 8 de novembro. O segundo confronto, em Munique, está marcado para o começo de março de 2021.

Por fim, o primeiro clássico de Berlin acontece na décima rodada, entre os dias 4 e 7 de dezembro, com mando de campo para o Hertha. A partida de volta, com mando do Union, está marcada abril de 2021.

Jogos com torcida?

A Bundesliga foi o primeiro dos grandes campeonatos europeus a retomar as partidas após a paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus. E para o começo da próxima temporada, pretende ter os fanáticos torcedores de volta às arquibancadas.

Porém, para que isso aconteça, os clubes tiveram que concordar com alguns pontos, que podem não agradar muito à torcida. Um deles, talvez o mais polêmico, é a não venda de bebida alcoólica dentro dos estádios até, pelo menos, 31 de outubro.

Confira aqui os detalhes sobre a volta da torcida na Bundesliga.

Onde assistir à Bundesliga no ?

AInda não há nenhuma definição sobre a transmissão da Bundesliga 2020/21 no Brasil. A edição de 2019/20 foi transmitida pelos canais Disney (ESPN e Fox Sports), mas o contrato das emissoras com o Campeonato Alemão se encerrou ao final desta temporada.

Assim, à medida em que tivermos uma definição, esta seção será atualizada com mais informações.

A temporada 2019/20

É OCTA!! 🏆🇩🇪 O Bayern de Munique acaba de confirmar o título antecipado da Bundesliga com a vitória sobre o Werder Bremen, o 29º em sua história!



Mas... qual o tamanho de mais uma conquista dos Vermelhos? 🤔



Segue o fio 👇🧵 pic.twitter.com/1ocMZYALsa — Goal Brasil (@GoalBR) June 16, 2020

Depois do Bayern parecer mais vulnerável do que nunca na temporada 2019/20, o time embalou após a paralisação, deixou Borussia Dortmund e RB Leipzig comendo poeira e se sagrou campeão da Bundesliga pela oitava vez consecutiva.

Dortmund, Lepizig e Borussia Monchengladbach também conseguiram se classificar para a Liga dos Campeões, enquanto que Bayer Leverkusen, Hoffenhein e garantiram a vaga na . Fortuna Dusseldorf e Paderborn terminaram rebaixados para a 2. Bundesliga. No último jogo da temporada, o Werder Bremen bateu o Heidenheim nos playoffs do rebaixamento para permanecer na primeira divisão.

Robert Lewandowski foi o artilheiro da competição - além de ter sido escolhido o melhor jogador do campeonato -, com 34 gols, seguido de perto por Timo Werner, com 28. Jadon Sancho foi o terceiro, com 17. Já Thomas Muller foi o líder em assistências, com 21.