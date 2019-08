Bundesliga 2019/20: quando começa, quais os times, principais jogos e mais

Campeonato Alemão já tem datas e jogos definidos para a temporada

Depois da Premier League e do Campeonato Francês, a bola vai começar a rola na . A principal liga alemã de futebol terá início nesta sexta-feira (16) com um mais forte mental e fisicamente para tentar travar a hegemonia do campeão de Munique.

Na atual temporada, que marca a 57ª edição, o Campeonato Alemão promete muito, especialmente pelas trocas de jogadores e técnicos que aconteceram ao redor do país.

Confira as principais informações!

Quando começa e termina a Bundesliga 2019/20?

A Bundesliga 2019/20 terá inicio no dia 16 de agosto (sexta-feira), com o jogo de abertura entre o atual heptacampeão Bayern de Munique contra o , time da capital alemã.

Por outro lado, o Borussia Dortmund, vice-campeão, joga também em casa, no Signal Iduna Park, contra o , no sábado (17). A tabela completa pode ser conferida AQUI!

Que times vão disputar a Bundesliga em 2019/20?

Um total de 18 equipes disputam a temporada 2019/20 da Bundesliga. Os quatro primeiros classificados ao final do campeonato ganham vaga na fase de grupos da próxima Liga dos Campeões da UEFA, enquanto o quinto e sexto colocados irão disputar a edição seguinte na .

Por outro lado, os últimos dois colocados serão rebaixados à 2. Bundesliga. O 16º colocado, por sua vez, disputará play-off contra o terceiro colocado da 2. Bundesliga para saber quem jogará à elite na temporada seguinte



Borussia Dortmund





Paderborn

04





Augsburg

Bayern de Munique

Hertha Berlim

Union Berlin



Eintracht





Colônia



Os clássicos

O primeiro superclássico entre Schalke e Borussia Dortmund está marcado para a nona rodada, que acontece entre os dias 25 e 27 de outubro, em Gelsenkirchen. O duelo no segundo turno acontece na 26ª rodada, entre 13 e 15 de março de 2020, no Signal Iduna Park.

Já o embate entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique será na 11ª rodada, em Munique, entre os dias 8 e 10 de novembro. O segundo confronto está marcado para o começo de abril de 2020.

Que canal passa a Bundesliga no ?

A Fox Sports é a detentora dos direitos de transmissão na TV fechada. Os jogos dos times mais badalados certamente serão transmitidos pela emissora.

Por outro lado, Band e RedeTV! estão buscando uma parceria para poderem transmitir na TV aberta.

Como foi a temporada 2018/19

O grito de campeão do Bayern de Munique aconteceu na última rodada, em disputa ponto a ponto com o Borussia Dortmund. Foi o sétimo título consecutivo dos bávaros na Bundesliga.

A campanha do Bayern na Bundesliga incluiu 24 vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas em 34 jogos. O time comandado pelo croata Niko Kovac somou 78 pontos, dois a mais do que o Borussia.

Quem são os maiores campeões da Bundesliga?