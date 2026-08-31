O Arsenal também venceu seu segundo duelo desta temporada da Premier League. Em Birmingham, os londrinos foram superiores ao Aston Villa por 0 a 1, com gol de Bukayo Saka.
Na semana passada, o Arsenal havia iniciado a nova temporada com uma vitória em casa por 3 a 0 sobre o promovido Coventry City. Já o Aston Villa sofreu uma dura derrota: 4 a 0 fora de casa para o Brighton & Hove Albion.
Em casa, a equipe do técnico Unai Emery queria dar o troco pela pesada derrota. E fez isso com, entre outros, Ian Maatsen e o recém-chegado Nicolas Jackson, que precisa fazer Ollie Watkins ser esquecido, entre os titulares.
Antes do intervalo, o Arsenal teve o controle do jogo, mas a maior chance foi de Emiliano Buendía. O atacante viu sua tentativa explodir no travessão.
Quinze minutos após o início do segundo tempo, o Arsenal pareceu ganhar um pênalti após uma falta em Saka. No entanto, o VAR voltou atrás na decisão, porque a infração foi cometida fora da área. Assim, o Arsenal teve de se contentar com uma cobrança de falta, que não deu em nada.
Pouco depois, saiu o gol. Riccardo Calafiori escorou a bola na frente do gol, e Saka a empurrou para dentro: 0 a 1 para os visitantes.
O Arsenal não voltou realmente a ceder essa vantagem. Mais do que isso: o Aston Villa não conseguiu sequer uma finalização no alvo durante toda a partida, o que fez com que David Raya tivesse pouco trabalho para manter seu gol sem ser vazado.