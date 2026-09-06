Buijs se recusa a deixar Ihattaren aparecer diante das câmeras e entra em choque com a NOS: "Você tem de aceitar"

Mohamed Ihattaren teve grande importância contra o ADO Den Haag (vitória por 3 a 2) ao ajudar sua equipe a vencer com dois gols e uma assistência. Depois da partida, porém, o meia criativo não pôde aparecer diante das câmeras. Danny Buijs explicou à NOS por que ele não teve permissão para dar entrevista.

Jeroen Grueter se perguntou de imediato por que Ihattaren não apareceu. "Como assim?", ao que Buijs repetiu as mesmas palavras. "Acho que esse garoto recebeu mais do que atenção suficiente da mídia nos últimos anos e que é bom para ele se concentrar principalmente no que está fazendo agora."

O comentarista da NOS não entendeu nada do motivo do treinador do Fortuna. "É só futebol, não é? Se você faz um jogo desses e marca gols assim, então queremos muito ouvir a história dele, certo?"

"Entendo que vocês queiram isso", disse Buijs. "Nós só não pensamos no seu interesse, pensamos no interesse do Mo. E o Mo recebeu muita merda, também muitas coisas positivas, e ele próprio também contribuiu para isso."

"Mas isso também faz parte para ele. Primeiro, vá fazer de forma estrutural o que você precisa fazer, depois as outras coisas entram em cena", opinou o natural de Dordrecht. "Então uma entrevistinha depois de um jogo desses, em que ele mostrou coisas bonitas, já é demais?", voltou a questionar Grueter.

Buijs respondeu de forma indiferente e considerou que Ihattaren também pode ser levado para diante das câmeras depois de não ter feito uma boa partida. "Vocês não estão sendo um pouco cautelosos demais com ele? Afinal, ele também é um adulto", reagiu o jornalista de Utrecht.

Em seguida, o treinador deu de ombros. "Há quanto tempo você trabalha com ele ou eu trabalho com ele?", disse ele em tom sarcástico. "Quem pode avaliar isso melhor, você ou eu?", ao que Grueter pediu esclarecimentos. "Então ele vai ficar se achando ou quais são as consequências?"

"Não precisamos falar disso longamente, certo? Nós fizemos uma escolha, e você tem de respeitá-la e aceitá-la. E você pode perguntar sobre isso, claro, e nós te damos uma resposta, e é isso", concluiu Buijs.