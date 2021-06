Buffon vai à Serie B para fechar ciclo no Parma após ganhar tudo na Itália

O goleiro, que já havia anunciado nova despedida da Juventus, retorna para o lugar onde tudo começou

Gianluigi Buffon despediu-se da Juventus, pela segunda vez em sua vida, com a sensação de um ciclo sendo completo: o último de seus 685 jogos pela Velha Senhora lhe rendeu o título da Copa da Itália após vitória por 2 a 1 sobre o ótimo time da Atalanta. Aos 43 anos, o arqueiro que já detinha alguns dos maiores recordes do futebol italiano colocava outra marca importante no extenso currículo: ser o jogador com mais títulos da Coppa, com as mesmas seis taças que Roberto Mancini (hoje técnico da seleção nacional) conquistou em seus tempos como jogador.

Esta sensação de ciclo completo foi mais uma vez ratificada na escolha do novo desafio de Buffon. Ainda acreditando ter condições de atuar profissionalmente apesar da idade, algo que ficou claro com a invencibilidade nos 14 jogos disputados pela Juve na campanha passada, o arqueiro voltou para onde tudo começou. Segundo informado pela Goal, após 26 anos ele retorna ao Parma em contrato firmado até 2023. A missão imediata é a de recolocar os Gialloblu, rebaixados na última edição da Serie A italiana, na elite do Calcio.

Foi justamente no Parma que Buffon apareceu com destaque no cenário italiano e Europeu. Depois de fazer a base no clube, Gianluigi não tinha nem 20 anos quando estreou nos profissionais de um time que vivia os melhores anos de sua existência naquela década de 1990 – com ajuda do patrocínio da Parmalat, a empresa mais famosa da região. Contando com um timaço à sua frente – com nomes que foram de Fabio Cannavaro, Lilian Thuram e Hernán Crespo até Verón, Asprilla, Dino Baggio e Enrico Chiesa – Buffon comemorou, com o Parma, os seus primeiros títulos: levantou a Copa da Itália e Copa da UEFA (atual Europa League) em 1998-99 além de uma Supercopa naquele 1999 mágico.

(Foto: Getty Images)

Em 2001, tornou-se o goleiro mais caro de todos os tempos quando a Juventus pagou 52 milhões de euros para tirá-lo de Parma – e o recorde durou até pouco tempo, quando Alisson e Kepa Arrizabalaga fizeram, respectivamente, Liverpool e Chelsea pagarem mais. Foi como atleta da Velha Senhora que ele, Gianluigi, conquistou suas maiores glórias e escreveu recordes em praticamente todas as competições disputadas em território italiano. E, claro, foi titular da Azzurra na conquista da Copa do Mundo de 2006 no certame realizado na Alemanha.

É impossível falar de toda a carreira de um dos maiores goleiros de todos os tempos em um único texto. Pois vamos, então, a alguns de seus recordes: Jogador mais vezes campeão da Copa da Itália (6 taças, assim como Roberto Mancini); jogador mais vezes campeão da Supercopa Italiana (6, empatado com Dejan Stankovic) e recordista de títulos de Serie A italiana (10 Scudettos conquistados com a Juventus).

Calma que tem mais.

Goleiro com mais jogos sem sofrer gols na história da Serie A (299 partidas), assim como pela seleção italiana (77). Atleta que mais vezes entrou em campo na história da primeira divisão italiana (657). E muitos outros. E a Champions League? Buffon também detém inúmeros recordes na principal competição europeia de clubes, mas se a taça orelhuda não quis, por caprichos do destino, ser tocada por suas mãos... bom, azar o dela.

A longevidade vitoriosa de Buffon ficou mais evidente do que nunca em sua última partida pela Juventus. Antes da final da Copa da Itália contra a Atalanta, Federico Chiesa se aproximou do veterano e lhe disse: “Você já ganhou essa com o meu pai”, afirmou o atacante, referindo-se ao título que o goleiro levantou ao lado de Enrico, ainda nos tempos de Parma. “Agora você precisa fazer o mesmo comigo”. E Buffon fez.

(Foto: Getty Images)

Agora, um dos maiores goleiros de todos os tempos retorna para onde tudo começou. Mas a coincidência será apenas a de vermos Gianluigi vestindo novamente a camisa do Parma. A situação vivida pelo clube obviamente não é, nem de longe, parecida com a dos áureos tempos daquela mágica década de 1990. E mesmo que dificilmente vá bater algum recorde na segunda divisão, embora já tenha jogado o torneio de acesso quando a Juve foi rebaixada, em 2006, após um escândalo de manipulações de resultado, o jogador mais laureado da elite italiana se apresenta, mais uma vez, para aquilo que parece sua vocação: fazer história dentro da Itália.