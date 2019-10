Buffon sobre Neymar e Mbappé: "no PSG, joguei com dois futuros Bola de Ouro"

Em um evento na Itália, o goleiro da Juventus elogiou o brasileiro e o francês, ex-companheiros de clube

Após uma temporada no , Gianluigi Buffon retornou à . Hoje companheiro de Cristiano Ronaldo, o mítico goleiro italiano elogiou dois de seus ex-companheiros na , durtante o Festival do Esporte, evento que aconteceu no último final de semana, em Trento.

"Durante minha temporada no PSG, tive a chance de jogar com dois futuros Bolas de Ouro. Estou falando de Neymar e Kylian Mbappé. São dois talentos extraordinários", disse Buffon, que mesmo sem ser titular da Juve nesta temporada, bateu o recorde de Maldini de mais jogos por clubes italianos.

Em janeiro, quando ainda estava no PSG, Buffon já havia elogiado os dois jogadores.

"São parte das razões pelas quais vim ao PSG", disse o goleiro no Eurosport. "[...] Kylian tem o mundo em suas mãos. Se ele disser a si mesmo: 'Eu devo ganhar cinco bolas de ouro em dez anos', ele fará isso. Tudo depende dele".

Sobre Neymar, Buffon foi ainda mais longe: "Ele tem uma técnica, um talento, uma classe que eu provavelmente nunca tinha visto. Costumo falar com ele. Eu disse: 'é incrível, você tem 26 anos e ainda não ganhou a Bola de Ouro. [...] Você deveria ter vencido mesmo que contra Messi e Ronaldo. Você não precisa esperar até que eles parem, porque você é tão forte quanto eles. Nos próximos cinco anos, você deve ganhar três! Três para você e dois para Kylian. Você tem a capacidade de fazê-lo'."

Embora ainda não tenham ganho as Bolas de Ouro previstas por Buffon, Neymar e Mbappé tem uma - infeliz - coincidência neste momento da temporada: ambos estão lesionados. Mbappé foi cortado do jogo da França contra a Islândia e Neymar saiu lesionado logo no início do amistoso contra .