Buffon revela que sofreu com ataque de pânico e depressão no auge da carreira

Em entrevista, goleiro reconhece que problema serviu para que buscasse ajuda profissional

Durante entrevista para a revista Vanity Fair, o goleiro Gianluigi Buffon confirmou que precisou lidar com problemas psicológicos no auge da carreira e sentiu falta de apoio.

"Em alguns meses, tudo parou de fazer sentido. Parecia que todos perguntavam por Buffon mas ninguém queria saber sobre Gianluigi. Foi uma época muito difícil", reconheceu o jogador.

A situação teria ocorrido enquanto ainda defendia a Juventus. Na época, o jogador sofreu um trauma que serviu como alerta para o estado mental que vivia.

"Eu tinha 25 anos e no ponto mais alto da minha vida como futebolista mas, um dia antes de um jogo da Serie A, falei com Ivano Bordon (preparador de goleiros da Juve) e o disse: 'Ivano, fale para (Antonio) Chimenti se preparar para jogar, não me sinto capaz de entrar em campo'. Eu tinha sofrido um ataque de pânico", compartilhou o camisa 1.

O acontecimento lhe serviu para buscar ajuda profissional e se recuperar da doença.

"Tive a capacidade de perceber que estava em uma encruzilhada entre desistir ou lidar com uma doença que todos podem ter. Nunca tive medo de mostrar minhas emoções e não devemos ter vergonha de fazer isso", alertou Buffon.