Buffon, o número 1 do Italiano: ninguém jogou tanto quanto ele na Serie A

Goleiro da Juventus, de 42 anos, ultrapassa ex-companheiro de seleção Paolo Maldini e estabelece novo recorde

Que Gianluigi Buffon é uma das principais figuras do futebol mundial de todos os tempos há pouca dúvida disso. Considerado um dos melhores e mais importantes goleiros do esporte bretão, Buffon alcançou uma marca expressiva na sua carreira na tarde desse sábado (04). Com 42 anos, o arqueiro se tornou o jogador com maior número de partidas na italiana em toda a história.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Para conseguir esse feito, Buffon desbancou outra lenda italiana: o seu ex-companheiro de seleção e antigo rival nos clubes, Paolo Maldini. O antigo zagueiro do participou de 647 jogos na Serie A, enquanto no clássico contra a nesse sábado, Buffon fez seu 648º jogo no certame nacional.

Mais times

O número ganha uma expressividade ainda maior quando se lembra que Buffon passou a temporada 2018/19 no , por isso, deixou de bater esse recorde de Maldini ainda antes. O antigo detentor da maior marca, Maldini, atuou toda a sua vida apenas no Milan.

A história de Buffon é marcada por poucos clubes. Ele conta com passagens pela base de pequenos clubes da até chegar ao . Em 1994, quando tinha apenas 16 anos, Buffon foi promovido ao time principal. Ele permaneceu no clube até 2001, quando foi negociado com a .

Mais artigos abaixo

A compra de Buffon junto ao Parma foi um negócio bombástico pelos valores envolvidos. A Juve desenbolsou 52.88 milhões de euros pelo jogador em uma época que os valores de transferências ainda eram muito baixos quando comparados a hoje. O rótulo de "goleiro mais caro do mundo" permaneceu com Buffon por incríveis 17 anos, até ser batido por Alisson no , em junho de 2018.

Na mesma época, Buffon deixou a Juventus e passou uma temporada no PSG, sem grande destaque. Ao final de seu ano na , ele foi recontratado pela equipe de Turim. Agora em outras condições: o titular da equipe se tornou o polonês Wojciech Szczęsny e Buffon foi para a reserva.

Em toda sua carreira, Buffon acumula nove conquistas da Serie A italiana, todas elas com a Juventus.