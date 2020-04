Buffon e a Juventus: goleiro deve renovar e se aproximar de recorde de Del Piero

Goleiro italiano terá a oportunidade de quebrar recorde histórico pela Velha Senhora com a renovação; Chiellini também renovará contrato para 2021

Enquanto o futebol segue parado por conta da pandemia do novo coronavírus, a segue trabalhando nos bastidores e tenta preparar seu elenco para a próxima temporada. Conforme apurado pela Goal, a Velha Senhora deve renovar o contrato de dois grandes ídolos de sua história: Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini.

O lendário goleiro assinará contrato por mais uma temporada, com validade até 30 de junho de 2021, data em que terá completado 43 anos. Mas para o ídolo italiano, a idade parece ser apenas mais um número. A renovação de Buffon também envolve seu desejo de finalmente conquistar a Champions League e de participar da do Qatar, em 2022, e conquistar mais um título mundial pela seleção italiana - o goleiro da Juventus já tem o título mundial de 2006 em seu currículo.

Mas além disso, com a renovação de contrato, Buffon terá a chance de bater mais um recorde histórico com a camisa da Velha Senhora. Ele poderá se tornar o jogador com mais partidas disputadas pelo clube de Turim. Atualmente, o detentor da marca é Del Piero, com 705 jogos, 38 a mais do que Gigi Buffon.

Ainda de acordo com as informações, se não fosse a pandemia, o goleiro já teria assinado a renovação contratual. Mas assim que o isolamento social for atenuado, a assinatura será uma mera formalidade entre as partes, já que tudo está acordado.

O mesmo vale para Chiellini, que também assinará até 2021, mas com uma renovação opcional de mais um ano. Cabe destacar que, jogando em Turim desde 2005, o zagueiro de 35 anos é um dos grandes ídolos da equipe e uma das principais lideranças dentro do vestiário.

Ele foi o grande responsável por acordar a redução salarial dos jogadores d a equipe em meio à crise do Covid-19. Além de elaborar o plano econômico - Chiellini é formado em administração e possui um mestrado em economia -, o italiano conversou individualmente com todos os jogadores do elenco, para saber a opinião dos atletas, antes de seguir o acordo com a Juve. Com isso, o capitão ganhou ainda mais moral no clube.

Portanto, com a renovação de contrato com os dois ídolos, a Juventus garante dois nomes pesados dentro do vestiário e que podem contribuir e muito dentro de campo, apesar da alta competição pela titularidade na equipe de Maurizio Sarri.