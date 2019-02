Buffon diz que ausência de Neymar na UCL é perigosa para o PSG

Goleiro ressaltou a importância do craque brasileiro, que não enfrenta o Manchester United nas oitavas de final

Buffon e PSG possuem um sonho em comum: conquistar a Champions League. No entanto, na visão do goleiro italiano, o objetivo ficou complicado com a ausência de Neymar, que desfalca a equipe nas oitavas de final contra o Manchester United.

"Agora, é um momento delicado porque Neymar se machucou. Para nós, Neymar é um jogador muito importante, porque ele fez coisas inacreditáveis para o time durante os últimos três meses. É perigoso jogar sem Neymar", disse Buffon.

Foto: Getty Images

"Todo ano, eu acho que vou ganhar, mas agora já são 24 anos desde que eu tento vencer a Champions. É muito difícil, você tem que ter um pouco de sorte", completou.

O jogo de ida das oitavas de final está marcado para o próximo dia 12, em Old Trafford.