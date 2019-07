Buffon agradece a Juventus pelo "esplêndido presente" de jogar com Cristiano Ronaldo

Goleiro vibrou por poder encerrar a carreira atuando ao lado do português

De volta à após uma temporada, Gianluigi Buffon comemorou a possibilidade de poder atuar no mesmo time que Cristiano Ronaldo.

O goleiro, que estava no , voltou ao clube onde é ídolo vê com bons olhos a oportunidade de encerrar a carreira ao lado do craque português.

(Foto: Getty Images)

"É lindo. No final da minha carreira, pude jogar com Neymar e Mbappé, graças ao PSG, agora será com Cristiano Ronaldo, graças à Juventus", disse à imprensa.

"Eu acho que para jogadores com minha experiência e com minha história, poder terminar a carreira de tal maneira é um presente esplêndido", concluiu.

Aos 41 anos, Buffon assinou contrato que se encerrará no fim da próxima temporada.