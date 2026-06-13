As autoridades argentinas entregaram às autoridades americanas competentes uma lista com cerca de 13 mil pais inadimplentes no pagamento da pensão alimentícia, para reforçar o controle e impedir que eles assistam aos jogos da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos. Trata-se de uma medida sem precedentes que visa obrigar esses pais a saldar os atrasos na pensão alimentícia antes de assistirem ao maior evento do futebol, no âmbito de uma política mais ampla de combate ao fenômeno da falta de pagamento de pensão alimentícia, que afeta milhares de famílias no país.

De acordo com o que foi anunciado por autoridades em Buenos Aires, e divulgado pelo site “Foot Mercato”, essa medida se insere no âmbito de uma cooperação judicial entre a Argentina e os Estados Unidos, onde a lista será utilizada para impedir que pais inadimplentes em relação à pensão alimentícia entrem nos estádios americanos que sediarão as partidas da “Selecção Argentina”, em uma medida que visa pressioná-los a cumprir suas obrigações financeiras para com os filhos antes de pensar em viajar e aproveitar a Copa do Mundo.

O prefeito de Buenos Aires defendeu a decisão com firmeza, afirmando que quem falha em um dever básico como sustentar os filhos deve arcar com as consequências de seus atos, dizendo claramente: “Se não sustentarem os filhos, não terão permissão para entrar no estádio”.

Essa medida foi amplamente elogiada nas redes sociais e por várias organizações de direitos da criança, que a consideraram um meio eficaz de responsabilizar os pais negligentes, ao mesmo tempo em que reforçou a importância de cumprir os deveres familiares antes de desfrutar dos direitos de lazer, em um precedente que pode inspirar outros países a tomar medidas semelhantes.