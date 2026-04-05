Bryan Linssen (35) brinca sobre a seleção holandesa e a Copa do Mundo após se tornar o novo herói do NEC

Bryan Linssen marcou novamente no sábado pelo NEC, que venceu por 2 a 0 fora de casa contra o Excelsior. “Linssen na Seleção Holandesa”, gritavam as arquibancadas em Roterdã, embora o atacante não pareça ter ilusões quanto à Copa do Mundo deste verão.

“Acho que a Copa do Mundo vai cair nas minhas férias, então isso não é ideal”, disse o autor do gol de 0 a 1 do NEC em entrevista à ESPN. “Por acaso, fiz um seguro de cancelamento na semana passada, só não sei se ele vale para isso. Vou reservar logo, né.”

Linssen, de 35 anos, nunca disputou uma partida pela seleção holandesa. O jogador de Limburgo também nunca atuou pela Jong Oranje ou por qualquer outra seleção representativa da Holanda.

Linssen volta então a atenção para a vitória do NEC em solo rotterdense. O time de Nijmegen está tendo uma temporada forte na Vriendenloterij Eredivisie, mas jogou abaixo do esperado contra o Excelsior, que ocupa uma posição baixa na tabela.

“Demorou um pouco para engatar”, reconhece o autocrítico Linssen. “Até o 0 a 1, estávamos procurando o caminho, depois assumimos o controle, mas, fora isso, foi um jogo bastante monótono, inclusive para nós. Dava para perceber que não havia tanta energia quanto de costume, mas jogos assim também precisam ser vencidos.”

De qualquer forma, Linssen ainda está longe de encerrar a carreira. O experiente ponta, utilizado como atacante por Dick Schreuder, renovou seu contrato com o NEC no início desta semana por mais duas temporadas.

“Sim, mais dois anos. Sinto-me bem e estou me divertindo, então vou continuar por um tempo”, disse Linssen, que com o NEC está em plena disputa pelo segundo lugar na Eredivisie. A equipe está empatada com o Feyenoord com 53 pontos, embora os rotterdameses ainda entrem em campo no domingo contra o FC Volendam.