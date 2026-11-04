Compartilhar Siga GOAL no Google

Bryan Cristante manifestou sua frustração com uma marcação polêmica de pênalti depois que a Roma abriu dois gols de vantagem, mas acabou derrotada pelo Manchester United. O meio-campista italiano pediu aos companheiros que corrijam as fragilidades defensivas após mais uma virada dramática sofrida em Old Trafford.

Publicidade

Roma abre vantagem, mas sofre virada em Old Trafford

Cristante cobrou uma melhora imediata dos companheiros após a derrota dramática por 3 a 2 para o United. O time italiano desperdiçou uma vantagem de dois gols em Old Trafford na terça-feira.

Os visitantes abriram 2 a 0 nos primeiros 18 minutos de jogo. No entanto, sofreram uma forte queda de rendimento no segundo tempo, levaram três gols e saíram da Inglaterra de mãos vazias. Gianluca Mancini cometeu um pênalti decisivo no início da segunda etapa ao fazer falta em Matheus Cunha. A marcação deu aos donos da casa a chance de reagir e mudou completamente o rumo da partida.

Cristante questiona marcação de pênalti duvidoso

Cristante demonstrou irritação com o pênalti que deu início à virada. Na opinião do meio-campista, a decisão da arbitragem contra Mancini foi rigorosa.

“Não vi o replay do pênalti, mas, de dentro de campo, me pareceu muito duvidoso”, disse Cristante à Sky Sport Italia. “Quando eles se empolgam, ficam muito fortes, então é difícil contê-los.”

Publicidade Publicidade

Apesar da frustração com a arbitragem, Cristante reconheceu a responsabilidade da Roma pela derrota: “Jogamos muito bem no primeiro tempo. Poderíamos ter marcado mais de dois gols, mas, obviamente, os adversários também são fortes.”

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Roma tem dificuldade para administrar situações de pressão

Esta não é a primeira vez que a Roma sofre uma virada após estar em vantagem nesta temporada. Em outubro, o time já havia desperdiçado uma vantagem de dois gols na derrota em casa por 4 a 3 para o Real Madrid. Cristante admitiu que recuar para proteger o resultado é, atualmente, uma grande fraqueza da equipe.

“Pode ser. Certamente, precisamos estar mais concentrados na defesa, como equipe inteira”, afirmou. “Estávamos vencendo por 2 a 0 hoje. Às vezes, dá para recuar e administrar o jogo, deixar a bola com o adversário, mas sem sofrer gols. Temos que analisar isso com cuidado e entender o que estamos fazendo de errado, porque está acontecendo com muita frequência.”

Publicidade

Transformar os pontos positivos em resultados consistentes

O time italiano agora precisa se reorganizar e corrigir sua fragilidade defensiva antes dos próximos jogos. A Roma voltará aos treinos para evitar que essas quedas de rendimento custosas no segundo tempo definam sua temporada.