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O Blackpool anunciou a saída do técnico Ian Evatt após uma sequência ruim de resultados que deixou o clube pouco acima da zona de rebaixamento da League One. A decisão provocou grande repercussão nas redes sociais pelo momento em que foi tomada: no mesmo dia em que o clube celebrou publicamente o aniversário de 45 anos do treinador.

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Demissão implacável em Bloomfield Road

Em uma das demissões de técnicos mais frias dos últimos tempos, o Blackpool dispensou Evatt do cargo. O anúncio foi feito na tarde de quinta-feira, menos de sete horas depois de as contas oficiais do clube nas redes sociais publicarem uma mensagem desejando feliz aniversário de 45 anos ao ex-zagueiro. O momento da decisão atraiu grande atenção no mundo do futebol e transformou uma data pessoal importante no dia em que ele perdeu o emprego.

O Blackpool confirmou a saída em um breve comunicado oficial: “O Blackpool Football Club anuncia que Ian Evatt deixou o cargo de técnico após 12 meses à frente da equipe. O clube agradece a Ian por todos os seus esforços durante o período em Bloomfield Road. Steve Thompson comandará a equipe na partida deste fim de semana, ao lado de Stephen Crainey, Stephen Dobbie e Steve Banks.”

Má fase sela o destino de Evatt

Embora o momento da demissão tenha alimentado as discussões nas redes sociais, os números por trás da decisão ajudam a explicar por que a diretoria do Blackpool agiu. A equipe de Evatt atravessava uma queda “alarmante” de desempenho, com seis derrotas nos últimos 10 jogos pela liga. A sequência deixou o Blackpool perigosamente perto da zona de rebaixamento da League One, situação que os proprietários do clube não estavam mais dispostos a tolerar diante da movimentada temporada de inverno.

Seu último jogo no comando foi a derrota apertada por 1 a 0 para o AFC Wimbledon, resultado acompanhado por relatos de um surto significativo de doença no elenco. Evatt havia afirmado que uma virose que afetou vários jogadores importantes prejudicou seriamente a preparação antes da viagem à capital. No entanto, a falta de flexibilidade tática e a incapacidade de aproveitar o melhor dos jogadores criativos acabaram pesando mais do que as circunstâncias atenuantes de uma única partida.

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Uma trajetória lendária como jogador interrompida

A saída é especialmente dolorosa diante do status lendário de Evatt entre os torcedores do Blackpool. Como jogador, ele disputou mais de 250 partidas pelo clube e foi peça fundamental da equipe que subiu da League One até a Premier League. Participou de duas campanhas vitoriosas nos playoffs, garantindo seu lugar na história do clube muito antes de cogitar uma carreira como técnico em Bloomfield Road.

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Ele foi escolhido para suceder Steve Bruce em outubro de 2025 e mostrou potencial inicialmente, afastando o clube do perigo imediato durante uma boa sequência em dezembro. No entanto, não conseguiu manter o ritmo ao longo de seus 57 jogos no comando. Durante sua passagem, enfrentou com frequência uma lista persistente de lesões que o impediu de escalar sua formação mais forte, especialmente na defesa, onde contratações importantes não conseguiram causar impacto.

Em busca de um novo rumo

O Blackpool volta agora ao mercado em busca de um novo comandante, que será a oitava contratação permanente para o cargo desde que Simon Sadler assumiu o controle do clube, em 2019. A busca começará imediatamente, com a diretoria à procura de alguém capaz de estabilizar o elenco e fazer a equipe subir na tabela da League One. Os objetivos ambiciosos do clube exigem um técnico que consiga implementar um estilo de jogo mais consistente e fortalecer uma defesa que tem mostrado vulnerabilidade ao longo da atual campanha. Thompson, técnico interino, terá a tarefa de reorganizar a equipe no futuro imediato. O elenco agora precisa voltar rapidamente suas atenções para o confronto do fim de semana e deixar para trás a repercussão da saída de Evatt.