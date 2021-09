Brusque x Vitória: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Vitória finalizou, na manhã desta quinta-feira (16), a preparação para o duelo contra o Brusque.

Wagner Lopes comandou um treinamento tático e de bola parada no CT Manoel Tanajura.

No início da tarde a delegação rubro-negra viaja para Santa Catarina.



#Treino



📸: Pietro C. pic.twitter.com/DQ7LpClEH6