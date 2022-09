Brusque x Vasco: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (3), pela 28ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Buscando reencontrar o caminho da vitória depois de cinco derrotas consecutivas fora de casa, o Vasco visita o Brusque neste sábado (3), no Augusto Bauer, a partir das 16h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Com 45 pontos e brigando para subir, o Vasco entra em campo sem contar com Léo Matos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Gabriel Dias e Riquelme, machucados.

Do outro lado, o Brusque, com três derrotas consecutivas, com 28 pontos, luta para se afastar da zona de rebaixamento.

A equipe terá a estreia do técnico Gilson Kleina, além dos retornos de Álvaro, Fernandinho e Wallace, que cumpriram suspensão na derrota para o Tombense na última rodada.

Prováveis escalações

Possível escalação do BRUSQUE: Jordan; Zé Mateus, Wallace, Éverton Alemão e Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Balotelli, Matheus Trindade e Álvaro; Fernandinho e Alex Sandro.

Possível escalação do VASCO: Thiago Rodrigues; Matheus Ribeiro, Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Andrey Santos e Marlon Gomes; Nene, Alex Teixeira e Eguinaldo.

Desfalques da partida

Brusque:

Airton, Diego Jardel, Edilson, Toty, Pará e Sandro: departamento médico

Vasco:

Raniel, Gabriel Dias e Riquelme: lesionados

Léo Matos: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Quando é?

JOGO Brusque x Vasco DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Augusto Bauer - Brusque, SC HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

Quarto árbitro: Edson da Silva (SC)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Vasco

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 2 x 1 Vasco Série B 28 de agosto de 2022 Vasco 2 x 1 Guarani Série B 31 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Vasco Série B 11 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Vasco x Náutico Série B 16 de setembro de 2022 19h (de Brasília)

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 0 x 1 Londrina Série B 26 de agosto de 2022 Tombense 1 x 0 Brusque Série B 31 de agosto de 2022

Próximas partidas