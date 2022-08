Brusque x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta quinta-feira (4), pela 22ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Brusque e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta quinta-feira (4), no Augusto Bauer, a partir das 19h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de quatro empates consecutivos, o Brusque busca reencontrar o caminho da vitória. Atualmente, aparece na 14ª posição, com 14 pontos.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, ainda sem vencer como visitante na Segundona, terá o retorno de Eloir, enquanto Luiz Daniel, Maurício e Gabriel Furtado, lesionados, são desfalques.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brusque: Jordan; Pará, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Balotelli e Álvaro; Alex Ruan, Fernandinho e Alex Sandro.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Gabriel Batista; Mateusinho, Allan, Nilson Júnior e Pará; André Luiz, Ferreira e Rafael Vila; Pimentinha, Ygor Catatau e Gabriel Poveda.

Desfalques da partida

Brusque:

sem desfalques confirmados.

Sampaio Corrêa

Luiz Daniel, Maurício e Gabriel Furtado: lesionados.

Quando é?

JOGO Brusque x Sampaio Corrêa DATA Quinta-feira, 4 de agosto de 2022 LOCAL Augusto Bauer - Brusque, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho (RN)

Assistentes: Vinicius Melo de Lima e João Henrique Queiroz (RN)

Quarto árbitro: William Machado Steffen (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 1 Brusque Série B 24 de julho de 2022 Brusque 0 x 0 Cruzeiro Série B 30 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO CSA x Brusque Série B 9 de agosto de 2022 20h30 (de Brasília) Brusque x Ponte Preta Série B 12 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Tombense 3 x 0 Sampaio Corrêa Série B 30 de julho de 2022 Sampaio Corrêa 4 x 1 Sport Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas