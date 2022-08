Brusque x Londrina: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (26), pela 26ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Brusque e Londrina se enfrentam nesta sexta-feira (26), no Augusto Bauer, a partir das 19h (de Brasília), pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de derrota para a Chapecoense por 1 a 0, o Brusque luta para se afastar do risco de rebaixamento. No momento, soma 28 pontos, três a mais que o Operário, equipe que abre o Z-4.

Para o confronto em casa, Rodolfo Potiguar, suspenso pelo cartão vermelho, está fora, mas o técnico Luan Carlos e o volante Zé Mateus, que cumpriram suspensão na última rodada, retornam.

Do outro lado, o Londrina chega pressionado após pela vitória após dois empates e uma derrota nos últimos três jogos. Atualmente, com 35 pontos, está a sete do Vasco, equipe que fecha o G-4.

Alan Ruschel, que cumpriu suspensão diante do Bahia, retorna no lugar de Felipe Vieira.

Em seis jogos disputados entre as equipes, são duas vitórias para cada lado, além de dois empates. No primeiro turno da Série B 2022, o Londrina venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do BRUSQUE: Jordan; Edílson, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Zé Mateus, Wagner Balotelli e Álvaro; Alex Sandro, Patrick e Fernandinho.

Possível escalação do LONDRINA: Matheus Nogueira; Jeferson (Samuel Santos), Saimon, Vilar e Alan Ruschel ; João Paulo, Mandaca, Gegê e Caprini; Douglas Coutinho e Leandrinho.

Desfalques da partida

Brusque:

Rodolfo Potiguar: suspenso (cartão vermelho).

Londrina:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Brusque x Londrina DATA Sexta-feira, 26 de agosto de 2022 LOCAL Augusto Bauer - Brusque, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Amanda Pinto Matias (SP)

Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Londrina

JOGO CAMPEONATO DATA Vila Nova 0 x 0 Londrina Série B 12 de agosto de 2022 Londrina 1 x 1 Bahia Série B 17 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x CRB Série B 30 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Operário x Londrina Série B 3 de setembro de 2022 20h30 (de Brasília)

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 1 Ponte Preta Série B 13 de agosto de 2022 Chapecoense 1 x 0 Brusque Série B 20 de agosto de 2022

Próximas partidas