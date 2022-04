Brusque x Guarani: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Brusque e Guarani se enfrentam nesta sexta-feira (8), na Ressacada, a partir das 19h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

JOGO Brusque x Guarani DATA Sexta-feira, 8 de abril de 2022 LOCAL Estádio da Ressacada - Florianópolis, Santa Catarina HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay,per-view, são os veículos que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (8), na Ressacada.

Dando o pontapé inicial no Campeonato Brasileiro Série B, Brusque e Guarani se enfrentam na Ressacada. O atual campeão catarinense vai em busca do acesso para a primeira divisão nacional, assim como o Guarani, que disputou o mata-mata do Campeonato Paulista nesta temporada.

Nessa temporada, aliás, a equipe catarinense soma 17 partidas, tendo conquistado nove vitórias, sete empates e uma derrota. O Guarani, por sua vez, em 15 partidas, somou seis derrotas.

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Camboriú 1 x 1 Brusque Campeonato Catarinense 30 de março de 2022 Brusque 0 x 0 Camboriú Campeonato Catarinense 2 de abril de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Brusque Brasileirão Série B 12 de abril de 2022 19h (de Brasília) Sampaio Corrêa x Brusque Brasileirão Série B 23 de abril de 2022 18h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA São Bernardo 0 x 0 Guarani Campeonato Paulista 19 de março de 2022 Corinthians 1 (7) x (6) 1 Guarani Campeonato Paulista 24 de março de 2022

