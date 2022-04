Brusque x Guarani: escalação, desfalques e mais do jogo pela Série B 2022

A bola vai rolar nesta sexta-feira (8) para Brusque e Guarani, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a partir das 19h (do horário de Brasília). Este será o pontapé inicial das equipes rumo ao acesso para primeira divisão.

Recém-campeão do Campeonato Catarinense, o Brusque está de volta aos gramados nesta temporada. O Guarani, por sua vez, ficou um longo tempo sem atuar, já que foi eliminado ainda nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para este duelo, o Brusque deverá manter a mesma equipe que conquistou o título catarinense no último fim de semana. Além disso, vale lembrar, a equipe anunciou quatros novos reforços para a disputa da Série B. São eles: os zagueiros Bruno Aguiar e Jeferson Bahia, o lateral ângelo Samuel e o atacante Juliano.

Assim como o Brusque, o Guarani deve manter a mesma formação do último duelo, com Lucão do Break no ataque.

Mais artigos abaixo

Quadricolor reforça elenco para a Série B



Nesta terça-feira (5), o Brusque FC anunciou a contratação de quatro novos atletas para agregar o elenco Quadricolor no Brasileiro da Série B. pic.twitter.com/5i2sXCeQb2 — Brusque FC (@Brusqueoficial) April 6, 2022

Possível escalação do Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Éverton Alemão, Sandro, Airton; Matheus Trindade, Zé Mateus, Luiz Antônio,Diego Jardel; Fernandinho e Alex Sandro.

Possível escalação do Guarani: Kozlinski; Ludke, João Vitor, Ronaldo Alves, Pereira; Madison, Giovani Augusto, índio; César, Lucão e Nicolas Careca.

DESFALQUES

BRUSQUE:

Wallace: lesionado

GUARANI:

Diogo Matheus: lesionado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Brusque e Guarani será transmitido ao vivo pelo SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view, nesta sexta-feira (8).