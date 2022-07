Brusque x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece neste sábado (30), pela 21ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

O Cruzeiro visita o Brusque neste sábado (30), no Augusto Bauer, a partir das 11h (de Brasília), pela 21ª rodada do da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Na liderança isolada com 45 pontos, a Raposa busca aumentar a invencibilidade na Segundona para quatro jogo, depois de duas vitórias e um empate.

Após cumprir suspensão na vitória sobre o Bahia por 1 a 0 na última rodada, o técnico Paulo Pezzolano estará novamente no comando da equipe.

Do outro lado, o Brusque, no meio da tabela com 23 pontos quer reencontrar o caminho do triunfo após três empates consecutivos e uma derrota.

Em três jogos disputados entre as equipes, o Cruzeiro mantém aproveitamento de 100% diante do rival. No primeiro turno da Série B 2022, a Raposa venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Cruzeiro: Rafael Cabral; Geovane Jesus, Zé Ivaldo, Eduardo Brock e Matheus Bidu; Filipe Machado, Pablo Siles e Neto Moura; Luvannor, Bruno Rodrigues e Edu.

Possível escalação do Brusque: Jordan; Edílson, Éverton Alemão, Wallace Reis e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Wagner Balotelli e Álvaro; Júnior Todinho e Alex Sandro.

Desfalques da partida

Cruzeiro:

Jajá, João Paulo, Willian Oliveira e Gabriel Brazão: departamento médico.

Brusque:

Sandro, Toty, Diego Jardel, Alex Ruan, Fernandinho e Crislan: machucados.

Quando é?

JOGO Brusque x Cruzeiro DATA Sábado, 30 de julho de 2022 LOCAL Augusto Bauer - Brusque, SC HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Eduardo Goncalves da Cruz (MS)

Quarto árbitro: Celio Amorim (SC)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Cruzeiro

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 Cruzeiro Série B 20 de julho de 2022 Cruzeiro 1 x 0 Bahia Série B 23 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cruzeiro x Tombense Série B 6 de agosto de 2022 19h (de Brasília) Londrina x Cruzeiro Série B 9 de agosto de 2022 21h30 (de Brasília)

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 1 x 1 Grêmio Série B 19 de julho de 2022 Guarani 1 x 1 Brusque Série B 24 de julho de 2022

Próximas partidas