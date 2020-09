Brusque x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Time Alviverde tem a vantagem após vencer o duelo de ida por 2 a 0; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Brusque tenta reverter a vantagem da (2 a 0), neste domingo (13), no estádio Augusto Bauer, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta da final do . A partida será transmitida pela Globo (SC) na TV aberta. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brusque x Chapecoense DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Augusto Bauer(SC) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Lucas Gabriel Cardoso/Brusque FC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pela Globo (SC) na TV aberta. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

O Brusque conta com o fator casa para tentar reverter a vantagem do rival e vencer por três gols de diferença. O time conta com a volta do lateral-esquerdo Airton, mas não terá Marco Antônio, suspenso.

Já a Chapecoense pode empatar ou perder por um gol de diferença, que ainda assim fica com o título estadual. O time alviverde não tem problemas na equipe para a decisão.

Provável escalação do Brusque: Zé Carlos, João Carlos, Ianson, Éverton Alemão, Airton, Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Thiago Alagoano, Alex Sandro, Fabinho e Johnny.

Provável escalação do Chapecoense: João Ricardo, Matheus Ribeiro, Joílson, Luiz Otávio, Alan Ruschel, Willian Oliveira, Anderson Leite, Denner, Paulinho Meccelin, Anselmo Ramon e Aylon.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 0 Brusque Campeonato Catarinense 9 de setembro de 2020 0 x 1 Brusque 6 de setembro e 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Ceará Copa do Braisl 16 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Brusque x Tombense 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 2 x 0 Brusque Campeonato Catarinense 9 de setembro de 2020 Chapecoense 1 x 0 Avaí Série B 6 de setembro de 2020

Próximas partidas