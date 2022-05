Brusque x Chapecoense: onde assistir ao vivo, horário e informações da semifinal da Série B 2022

Brusque e Chapecoense entram em campo na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no estádio Augusto Bauer, pela sexta rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brusque x Chapecoense DATA Quinta-feira, 5 de maio de 2022 LOCAL Estádio Augusto Bauer, Brusque - SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan da Costa (CE)

Quarto árbitro: Charly Deretti (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta quinta-feira, no estádio Augusto Bauer.

MAIS INFORMAÇÕES

Em décimo lugar, com 6 pontos, o Brusque quer a vitória para tentar se aproximar do G-4.

Do outro lado, a Chapecoense é a quarta colocada, com 8 pontos, e quer o triunfo para se manter entre os primeiros da tabela.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 0 Brusque Série B 30 de abril de 2022 Brusque 3 x 0 CSA Série B 26 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Brusque Série B 14 de maio de 2022 11h (de Brasília) Brusque x Tombense Série B 18 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro Série B 30 de abril de 2022 Novorizontino 0 x 3 Chapecoense Série B 26 de abril de 2022

Próximas partidas