Brusque x Ceará: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), pela quarta rodada da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brusque e Ceará se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília) pela quarta fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo na TV Mares. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Brusque x Ceará DATA Quarta-feira, 16 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Augusto Bauer - Santa Catarina HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Ceará

A partida terá transmissão ao vivo na TV Mares. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a boa vitória sobre o na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Ceará entra em campo sem salto alto. De acordo com o goleiro Fernando Prass, a equipe precisa ficar atenta ao jogo do adversário, que foi derrotado na decisão do , mas que pretende construir uma boa vantagem no primeiro jogo.

"Quem está no futebol está acostumado a vitórias e derrotas, e vai depender muito de como eles vão absorver essa derrota. Não espero um Brusque abatido, cabisbaixo, espero um time pronto e com uma oportunidade de reação de imediato. A gente tem que se preparar também porque a gente vem de uma boa vitória e isso também não pode nos turvar a visão. A gente sabe que é uma outra competição, e em competições de tiro curto, todo jogo é importante", disse.

Para o duelo, o Ceará chega com seis desfalques: Alyson, Cléber e Jacaré já atuaram na e não podem entrar em campo. Charles foi expulso, enquanto Fabinho, com desconforto muscular, está fora. Klaus, em transição, não viajou.

Provável escalação do Brusque: Zé Carlos; João Carlos, Ianson, Alemão e Airton; Zé Matheus, Rodolfo Potiguar e Thiago Alagoano; Johnny, Alex Sandro e Fabinho.

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Ricardinho, William Oliveira e Vinícius; Fernando Sobral, Leandro Carvalho e Rafael Sobis (Bergson).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Brusque Campeonato Catarinense 10 de setembro de 2020 Brusque 0 x 1 Chapecoense Campeonato Catarinense 13 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Tombense 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília) Ceará x Brusque Copa do Brasil 23 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 Ceará 2 x 0 Flamengo Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020

