Brusque x Bahia: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta terça-feira (28), pela 15ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Brusque e Bahia se enfrentam nesta terça-feira (28), no Augusto Bauer, a partir das 19h (de Brasília), pela 15ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Após a demissão de Guto Ferreira, o técnico Enderson Moreira desembarcou na cidade de Navegantes, em Santa Catarina para comandar a equipe na noite desta terça.

A equipe aparece na terceira posição, com 25 pontos, e busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas.

Para o confronto, o técnico terá o retorno de Patrick, que cumpriu suspensão na derrota para o Nororizontino.

Do outro lado, o Brusque, vindo de uma vitória e um empate, aparece na décima posição, com 17 pontos.

Diego Jardel, poupado no empate com o Sport, pode voltar a ficar à disposição do técnico Luan Carlos.

Em quatro jogos disputados entre as equipes, o Brusque registra 100% de aproveitamento.

Prováveis escalações

Possível escalação do Brusque: Jordan; Pará, Wallace, Jeferson Bahia, Airton; Trindade, Rodolfo Potiguar, Balotelli; Alex Sandro, Alex Ruan; Crislan.

Possível escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Rezende, Patrick de Lucca e Daniel; Jacaré, Davó e Rodallega.

Desfalques da partida

Brusque:

Sandro: lesionado.

Ianson e Gabriel Taliari: transição física.

Bahia:

Marco Antônio e Jonathan: lesionados.

Quando é?

JOGO Brusque x Bahia DATA Terça-feira, 28 de junho de 2022 LOCAL Augusto Bauer - Brusque, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Miguel Cataneo Ribeiro - SP

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros - SC

VAR: Vinicius Furlan - SP

Últimos resultados e próximos jogos

Bahia

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 2 Athletico-PR Copa do Brasil 22 de junho de 2022 Bahia 0 x 1 Novorizontino Série B 25 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bahia x Grêmio Série B 3 de julho de 2022 16h (de Brasília) Vila Nova x Bahia Série B 8 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Brusque

JOGO CAMPEONATO DATA Criciúma 0 x 1 Brusque Série B 17 de junho de 2022 Sport 0 x 0 Brusque Série B 25 de junho de 2022

Próximas partidas