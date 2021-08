Bruno Viana comemora evolução no Flamengo e elogia Renato Gaúcho: "chegou passando confiança"

Zagueiro também citou as dificuldades que encontrou nos primeiros meses de clube e o recentemente entrosamento com Leo Pereira

Depois de um início conturbado no Flamengo, Bruno Viana vive um período de mais calmaria e vem ganhando oportunidades no time. No último domingo (15), diante do Sport, ele foi titular na zaga ao lado de Léo Pereira e teve boa atuação. Nesta quarta-feira (18), pela Copa Libertadores, diante do Olímpia, deve ser novamente a opção de Renato Gaúcho no sistema defensivo.

O atual treinador tem papel importante na recuperação de Bruno Viana, em bate-papo exclusivo com à Goal, o zagueiro ressaltou o trabalho feito por Renato, a evolução do sistema defensivo e elencou as dificuldades que encontrou nos primeiros meses no Flamengo.

"Ele (Renato Gaúcho) chegou passando muita confiança para todos nós. Ele e toda a comissão conversaramcom o grupo, ouviu o que tínhamos a dizer e trocamos bastante experiência. Acredito que o trabalho está sendo construído a cada dia que passa, com muito treino e dedicação de todos.

Goal: Durante um longo período, o sistema defensivo do Flamengo sofreu com a bola recuada, com a saída de bola. Hoje é possível ver um time mais seguro. Qual é a instrução do Renato Gaúcho sobre isso?

Bruno Viana: "O Renato sabe da qualidade do nosso time e sempre frisa que uma saída de bola com qualidade é essencial para a formação de um ataque. Mas tem momentos que o chutão é a melhor forma de afastar o perigo. Então temos essa mentalidade"

Goal: Você e Léo Pereira somam seis jogos juntos no Flamengo e estão invictos com cinco vitórias e um empate. Já é um parceiro que você se sente bem entrosado?

Bruno Viana: "O Léo é um grande jogador que eu tenho o prazer de jogar junto. Estamos criando um entrosamento cada vez maior com as oportunidades que o Renato nos dá. Me sinto bem dividindo o campo com ele, mas também com o Rodrigo, o Gustavo ou o Noga. São todos grandes jogadores".

Bruno Viana e Leo Pereira juntos como titulares no #Flamengo:



5 jogos

4 vitórias

1 empate

0 derrotas



Flamengo 4 x 1 Resende

Botafogo 0 x 2 Flamengo

Boavista 1 x 1 Flamengo

ABC 0 x 1 Flamengo

Flamengo 2 x 0 Sport pic.twitter.com/Y0eZwyW9Up — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 15, 2021

Goal: A zaga é o setor que vem tendo mais mudanças, sejam por lesões, ou por opção mesmo do treinador para poupar um ou outro, como tem sido essa "briga" sadia entre os zagueiros?

Bruno Viana: "Todos nós estamos aqui pelo Flamengo, queremos o melhor do clube. Sem dúvidas treinamos e queremos estar à disposição para jogar sempre. Sabemos da importância de vestir o Manto e ver essa disputa boa é um incentivo para evoluirmos!"

Goal: Quais foram as principais dificuldades que você encontrou nos seus primeiros meses de Flamengo? De futebol brasileiro?

Bruno Viana: "Joguei por muito tempo fora do país e o estilo de jogo é bem diferente e a cobrança também. O Flamengo é maior clube do país e sei que a torcida sempre espera o melhor de nós. Acredito que estou evoluindo a cada oportunidade e espero continuar contribuindo com a equipe".

Goal: Muito se fala sobre a estrutura do Flamengo, que deu um salto nos últimos anos, isso te surpreendeu quando você chegou?

Bruno Viana: "Com certeza. No período que estive fora, acompanhei o Flamengo crescer e ser bem falado na Europa. Mas cheguei aqui e me surpreendi com a estrutura de primeiro mundo que possibilita a nossa evolução como jogador. É um prazer jogar pelo Flamengo.