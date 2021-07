Bruno Rodrigues e São Paulo rescindem empréstimo, e atacante vai para Portugal

Primeira contratação de 2021 deixa o Tricolor rumo ao Famalicão. Clube do Morumbi mantém opção de compra

Bruno Rodrigues e o São Paulo rescindiram o contrato de empréstimo. O atacante está de saída do Tricolor rumo ao Famalicão, de Portugal. A informação foi publicada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela Goal.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O São Paulo manterá opção de compra de Bruno Rodrigues no acordo com o Famalicão. O atleta segue com direitos econômicos vinculados ao Tombense.

Primeira contratação do São Paulo em 2021, Bruno Rodrigues deixa o Morumbi sem se firmar. Ele fez apenas sete jogos e teve pouquíssimo espaço sob comando do técnico Hernán Crespo.