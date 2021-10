Bruno Méndez tem lesão muscular e desfalca o Inter por pelo menos quatro jogos

O tempo estimado de recuperação é de 10 dias

O departamento médico do Internacional confirmou, nesta terça-feira, que o zagueiro Bruno Méndez sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. O tempo estimado de recuperação é de 10 dias.

Contratado no início do segundo semestre deste ano, Bruno Méndez, ao lado do goleiro Daniel, tem se destacado no bom momento defensivo que vive o time colorado.

A lesão vai afastar o defensor colorado por, no mínimo, quatro partidas, contra América-MG, Palmeiras e Bragantino. Por pertencer ao Corinthians, o zagueiro também ficará de fora do confronto contra o alvinegro paulista e só deverá retornar ao time colorado no dia 31 de outubro, no duelo contra o São Paulo.

Com a ausência de Bruno Méndez, o técnico Diego Aguirre poderá promover a estreia do zagueiro Kaique Rocha, de 20 anos, que veio por empréstimo da Sampdoria-ITA no final do mês de agosto e ainda não jogou pelo colorado.

A outra alternativa é a escalação do experiente Gabriel Mercado. Indicado pelo técnico Diego Aguirre, o argentino já atuou em duas partidas este ano, uma como lateral direito, contra o Santos, onde chegou a marcar um gol no empate em 2 x 2, e recentemente contra o Ceará, no empate sem gols na semana passada.