Bruno Méndez ganha elogio de líderes do Corinthians e deve ter "última" chance

Uruguaio foi elogiado pela entrega no empate sem gols com o Grêmio e terá chance de provar valor antes da estreia de Jemerson pelo clube

O zagueiro Bruno Méndez é uma aposta do desde janeiro de 2019, quando foi contratado do Montevideo Wanderers após ser convocado pela seleção uruguaia dois meses antes. Desde então, porém, sempre bateu na trave na hora de se firmar como titular do clube, chance que surge pela possível última vez nesta quarta-feira.

Diante do Coritba, às 21h30, o jogador é a escolha natural do técnico Vagner Mancini para atuar ao lado de Gil. Marllon, titular recentemente, foi expulso contra o e terá de cumprir suspensão e Danilo Avelar segue em recuperação de lesão no joelho direito.

Isso deixaria Jemerson como alternativa, mas o atleta contratado recentemente foi diagnosticado com Covid-19 e terá de cumprir quarentena por ao menos dez dias. Ou seja, ele não estará disponível para atuar frente ao , fora de casa.

Como Jemerson já foi elogiado pela boa forma e tem boas possibilidades de ficar à disposição diante do , na quarta-feira da semana que vem, porém, Méndez teria de mostrar para Mancini já no duelo contra os paranaenses que merece uma sequência.

Curiosamente, foi justamente em Curitiba que Méndez esteve ao lado de Gil para o duelo contra o Athletico, na estreia de Mancini no cargo. O jovem, porém, acabou agredindo Renato Kayser e foi expulso de campo, perdendo espaço para Marllon, que retornara às pressas de empréstimo ao .

Agora ele busca na motivação dada pelos companheiros a volta por cima. Após o empate com os gremistas, o goleiro Cássio pediu a palavra na roda dos atletas para elogiá-lo. "Você é fod..., cara. Jogou muito hoje", bradou o camisa 12 corintiano.

Outra referência do clube, Fagner também elogiou o desempenho do companheiro e o tratou como um exemplo para quem espera por uma chance. Internamente, Méndez é visto como profissional irretocável, sem nunca ter reclamado de ficar como suplente no clube.

Aos 21 anos, o uruguaio tem contrato até o fim de 2023 e confiança de que ainda vai mostrar todo o seu valor no Corinthians. O desafio recomeça.